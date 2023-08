U susjedstvu nude državne subvencije za zamjenu starih automobila

Podijeli :

Nositelj projekta zamjene starih vozila je Ministarstvo zaštite životne sredine, a cilj akcije, koja će se provoditi u više faza, je smanjenje zagađenja zraka.

Gotovo svakog dana na ulice širom Srbije izađe oko 560.000 automobila sa starim motorima. Vlasnici starih vozila s motorom norme Euro 1, 2 ili 3, od 1. siječnja mogu svoja vozila predati državi na reciklažu, a zauzvrat će dobiti subvenciju za kupovinu drugog vozila koje se kreću od 2.100 do 2.900 u ovisno o kategoriji vozila.

Time bi se, kako objašnjavaju nadležni, smanjilo zagađenje zraka, a vozačima olakšalo da sjednu u mlađa i tehnički ispravnija vozila, piše Euronews.

Zbog toga što su veliki zagađivači, plan Vlade Srbije je da u prvoj fazi eliminira iz prometa 140.000 vozila, prenosi Poslovni dnevnik.

Kolike će biti subvencije?

Ideja je da se za svaki reciklirani auto dobije subvencija od 2.100 eura, za lako teretno vozilo 2.500, a za autobus 2.900 eura kako bi se kupilo vozilo ne starije od 2015. godišta s motorom Euro 6.

“S tim novcem nije moguće kupiti Euro 6 auto, ali dobro dođe da bi se popunio budžet. Međutim, realno nije moguće, jer ti automobili Euro 6 od 2015. ili 2016. godište koji su i za europske standarde stari, za njih treba izdvojiti 15.000 ili 20.000 i to onda ne znači puno”, kaže za Euronews Srbija stručnjak za automobilizam Dragan Simić.

Ovisi o godištu i stanju, neki modeli s euro 6 motorom mogu se naći i po cijenama nižim od 10.000 eura.

Ipak, kada je riječ o emisiji štetnih plinova, iz ekoloških udruženja za Euronews Srbija podsjećaju da je promet samo jedan od problematičnih segmenata.

“Promet nije glavni izvor zagađenja zraka koji imamo u Srbiji. U pitanju je dobra i pametna mjera koja će pomoći da se zagađenje smanji, ali postoje druge hitnije stvari koje bi trebalo napraviti da bi efekt smanjena zagađenja došao do svog izražaja.

Podsjetit ću da svake godine 12 tisuća ljudi umre zbog posljedica izazvanih zagađenjem zraka”, predsjednik Udruženja Inženjeri zaštite životne sredine Igor Jezdimirović.

Budući da je prosječna starost automobila oko 17 godina i da je u Srbiju i dalje dozvoljeno uvoziti vozila s motorima Euro 3, Jezdimirović zaključuje da će planirana zamjena biti složen proces, kao i da je veliko pitanje ima li Srbija ima kapacitete da reciklažu provede na ekološki ispravan način.

Koliki je kapacitet za reciklažu?

Da će reciklaža takvih automobila u Srbiji biti problem smatra Lidija Piroški iz auto-moto revije “Vrele gume”. Ona kaže da reciklaža nije jednostavna stvar.

“To je najveći problem u čitavoj ovoj akciji, Srbija nema dovoljno reciklažnog kapaciteta”, navela je Piroški.

Piroški je objasnila da se najprije moraju odvojiti fluidi, koji su vrlo često opasni i veliki zagađivači, odnosno ulja i tekućine iz akumulatora, da trebaju odvojiti se čvrsti dijelovi, plastika, metali, kablovi, staklo.

Prema njenim riječima, tu ima dragocjenih i skupih sirovina i to je jedna vrlo interesantna poslovna niša i šansa.

Procjenjuje se da u Srbiji ima oko milijun starih automobila s euro 3 i euro 4 motorom, a Piroški navodi da je to ozbiljna količina automobila.

“Euro 3 izbacuju 500 miligrama azot monoksida po kilometru, ako je on prošao 200.000 kilometara, zamislite koja je to zastrašujuća količina, a mi ih imamo oko milijun možda i više”, rekla je Piroški.

Ona kaže da se godišnje proda više od 70 milijuna novih vozila na svijetu, od toga su 10 posto hibridi i električni automobili, a 90 posto su i dalje tradicionalni automobili.

“To će sve doći u jednom momentu na reciklažu”, dodaje Piroški.

“Automobil 2005. godište je jako star automobil”

Ona je napomenula da je dobrodošla svaka akcija i svaka subvencija u pravcu obnavljanja voznog parka s obzirom na to da je vozni park u Srbiji među najstarijima.

“S obzirom na to da je velika većina našeg voznog parka u zoni koštanja ispod navedenog iznosa (subvencija), mislim da je to više nego okej. Svako tko ima skuplje vozilo i na tržištu može prodati za veću cijenu, slobodan je to i napraviti”, rekla je Piroški.

Ona navodi da je cilj akcije da se smanji emisija azot monoksida i ugljikovog dioksida, čestica koje najviše zagađuju troposferu.

“Automobil 2005. godište je jako star automobil, tehnologija se razvija”, rekla je Piroški.

Ona je dodala da EU subvencionira moderne tehnologije i da treba stići do 2035. kada će se za 100 posto smanjiti emisija štetnih čestica i štetnih plinova.

“Krajem prošle godine Europska komisija je podnijela prijedlog za euro 7 standard, u tom smislu znam što je naša platežna moć, ali čitava ideja i ova akcija je da mi smanjimo zagađenje koje izaziva cestovni promet. EU je 2019. radila jedno istraživanje koje je pokazalo da 39 posto čestita azot monoksida nam dolazi iz cestovnog prometa. Da sam zakodnodavac, još više bih subvencionirala eliminaciju starih automobila iz prometa, promatrala bih je kao prevenciju našeg zdravlja”, rekla je Piroški.

