VIDEO / U Srbiji novi prosvjedi protiv policijske brutalnosti: Studente u Novom Sadu dočekali veterani

Večeras u više gradova Srbije održavaju se protesti pod sloganom „Srbijo, da li se čujemo“, koje su inicirali novosadski studenti u blokadi. Glavni skup zakazan je za 19 sati na uglu Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, a prosvjedi se istovremeno organiziraju u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Prokuplju, Kraljevu, Novom Pazaru i Čačku.