VIDEO / U Srbiji novi prosvjedi protiv policijske brutalnosti: Studente u Novom Sadu dočekali veterani

Novosadski studenti u blokadi objavili su plan za današnji prosvjed „Srbijo, da li se čujemo“, koji bi trebao početi u 19 sati na uglu Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara, te su uputili apel građanima.
Protiv policijske brutalnosti
Večeras u više gradova Srbije održavaju se protesti pod sloganom „Srbijo, da li se čujemo“, koje su inicirali novosadski studenti u blokadi. Glavni skup zakazan je za 19 sati na uglu Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, a prosvjedi se istovremeno organiziraju u Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Užicu, Prijepolju, Leskovcu, Prokuplju, Kraljevu, Novom Pazaru i Čačku.
Zašto protesti?
Studenti poručuju da je riječ o odgovoru na policijsku brutalnost, represiju i narušavanje autonomije Sveučilišta, kao i zbog neopravdanog prisustva policije u zgradama dva fakulteta na kampusu u Novom Sadu.
„Plan je da se okupimo u 19 sati, a program počinje u 19:30. Govorit će studenti s Filozofskog i Fakulteta sporta, ali i ljudi koji su izravno pogođeni nezakonitim djelovanjem policije. Nakon programa očekujemo da policija napusti kampus“, naveli su organizatori.
Kolone iz smjera Beograda prema Novom Sadu
Sudeći prema videozapisima s društvenih mreža, veliki broj građana uputio se večeras prema Novom Sadu.
Atmosfera u gradovima
- Novi Sad: Studente su dočekali i ratni veterani, pridružujući se povorci kroz Bulevar oslobođenja. Okupljeni zvižde i skandiraju, noseći zastave grada.
- Niš: Na prosvjedu ispred Rektorata poručeno je: „Jug stoji uz Sever“. Ulica ispred Banovine zatvorena je, a prisutne su jake policijske snage.
- Čačak: Građani su se okupili ispred prostorija SNS-a u znak podrške Novosađanima i kao reakciju na najavljeni miting naprednjaka u nedjelju.
Čuvajte se i čuvajte jedni druge!— Blokada FFUNS (@BlokadaFFUNS) September 5, 2025
Bez kućnih ljubimaca, male dece, a ako dolazite biciklom, vežite ga negde!
Pomoć i podrška
U zgradi Rektorata u Novom Sadu građanima su dostupni hrana, piće, prva pomoć i maske. Studenti zahvaljuju na donacijama te apeliraju na policiju da postupa po zakonu, a ne po partijskim naređenjima.
Apel građanima
Studenti su zamolili građane da ne vjeruju dezinformacijama na mrežama i u grupama, već da sve informacije prate na službenim studentskim profilima.
„Nasilje nikada nije bilo naš način borbe, moramo poslati sliku Srbije kakva bi ona trebala biti. Država je onakva kakvi su njezini građani. Molimo vas da vodite računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti svih prisutnih, jer nama su ljudi važni – za razliku od njih“, poručili su.
