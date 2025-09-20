FOTO, VIDEO / Vojna parada u Beogradu: Građani okruženi policijom, uzvikuju "vojsko, upomoć"

Vojna parada "Snaga jedinstva" održava se danas na Novom Beogradu, a prema najavama iz Ministarstva obrane Srbije, očekuje se 10.000 sudionika, 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, 600 vozila, 70 zrakoplova i 20 plovnih objekata.
Najviši državni dužnosnici pozvali su građane da prisustvuju vojnoj paradi, ističući da će moći vidjeti koliko je "Vojska Srbije modernizirana u proteklih desetak godina" i koliko je snažna, a odbacili su kao neosnovane komentare da predstavlja bilo kakvu prijetnju.
Ulaz je slobodan za punoljetne građane i maloljetne osobe uz pratnju roditelja ili skrbnika. Nije moguće dovoditi kućne ljubimce iz sigurnosnih razloga.
Građanima koji su dovezeni autobusima iz drugih gradova pristup je omogućen.
Građani okruženi policijom, uzvikuju "vojsko, upomoć"
Pripadnici policijske brigade i Žandarmerije ne dopuštaju građanima okupljenima kod Palače Srbije da priđu paradi.
Potpuno okruženi policijom, građani uzvikuju "vojsko, upomoć".
"Stojimo na mjestu, guraju nas s nogostupa. Čovjek s fantomkom preko cijelog lica naređuje im da nas guraju. Došli smo kao normalni građani vidjeti paradu, a ne daju nam", rekao je jedan građanin, dodavši da je on sin vojnog pilota.
Druga građanka, kojoj također ne daju da prođe, rekla je da je ona supruga vojnika.
