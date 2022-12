Podijeli :

I sada se prepričavaju.

Stara Jugoslavija i danas u mnogima budi nostalgiju, a posebno velike ljubavi koje su ostale zapamćene.

Milena Dravić i Dragan Nikolić

Milenu i Dragana spojio je film. Upoznali su se na snimanju “Horoskopa”, 1969. godine, a dvije godine kasnije, posljednjih dana prosinca 1971., njih dvoje su se vjenčali dok su snimali film “Kako su se volele dve budale”. Onako, usput…

“Snimali smo u Zvezdarskoj šumi, dramu Duška Radovića “Kako su se volele dve budale”. U pauzi za ručak Dragan i ja smo skoknuli do Općine Vračar da se vjenčamo. Na putu do općine pridružila nam se Seka Sablić. Ona i Dragan su bili dobri prijatelji, družili su se još na FDU-u, gdje su bili klasići. Kad smo službeno postali bračni par, otišli smo na ručak. Nakon toga smo se vratili u Opservatorij na Zvezdari i nastavili snimanje kao da se ništa nije dogodilo. Zanimljivo je da nemamo nijednu fotografiju s vjenčanja, nitko nas nije fotografirao”, ispričala je Milena jednom prilikom.

Njihova ljubav je trajala punih 45 godina, sve do Nikolićeve smrti koju do posljednjeg dana nije prežalila. Mnogi govore da se takve ljubavi nikada ne završavaju i da njihova i dan-danas živi kroz sve što su uradili i rekli jedno za drugo.

Dragan je o Mileni uvijek govorio na poseban način i činilo se da ju je iz dana u dan sve više volio. “Kad sam joj prišao, imao sam dojam da je djevojka iz kraja koju poznajem cijeli život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću”, govorio je pokojni Dragan Nikolić.

Jedno drugom su bili i najveća podrška, i najveći kritičari, ali sve su znali raditi umjereno. “Za brak koji traje četiri desetljeća može se naći više razloga da se prekine nego da opstane. Ali, najlakše je nešto presjeći i završiti, mnogo je teže boriti se da se brak sačuva. Ponekad i mala svađa može osvježiti dan. Ponekad je potrebno i biti ljubomoran jer je i to jedan od pokazatelja ljubavi”, istaknuo je Nikolić svojevremeno.

Branka Petrić i Bekim Fehmiu

Za razliku od njegovog poslovnog života, koji mu je istovremeno donosio sreću i tugu, svakodnevica pored supruge i kolegice Branke Petrić i sinova Uliksa i Hedona, Bekimu je pričinjavala radost do kraja života.

Bekimova ljubav s Brankom bila je poput najljepše filmske priče. On i tadašnja glumačka početnica, koja je 1967. godine debitirala u Ateljeu 212, igrali su supružnike u predstavi Jaje i, iako su se kradom promatrali, ipak nisu otpočeli vezu. Međutim, sudbina je htjela da ih redatelj Jakov Lind već sljedeće godine ponovno zajedno angažira. Tijekom snimanja u Opatiji rasplamsale su se emocije koje više ništa nije moglo obuzdati.

Branka je ubrzo ostala u drugom stanju, ali s obzirom na to da je Bekim tada snimao seriju Odisej u Rimu, nije mogao napustiti mjesto snimanja, pa su se odlučili vjenčati u Vječnom gradu. U pratnji kumova Ognjena Price, tadašnjeg jugoslavenskog veleposlanika u Rimu, i Zorice Budisavljević, rođene sestre Jovanke Broz, Branka je otputovala u Italiju, ali ih je matičar obavijestio da ih ne može vjenčati bez rodnog lista.

Razočarana Petrićeva vratila se u Beograd i primala čestitke kao da se doista udala, a njena majka Radmila zaputila se u Bekimovo rodno Sarajevo po njegov dokument. Nakon dva tjedna, kad su prikupili potrebne papire, svi su zajedno ponovno otišli u Rim i ozakonili svoju vezu iz drugog pokušaja, pišu na stranici magazinnina.me.

Slavlje povodom braka organizirano je u jednom prestižnom rimskom restoranu. Ubrzo im se rodio prvi sin Uliks, a kasnije i drugi Hedon.

Ava Gardner, Martha Keller, Candice Bergen… Mnoge je svjetske ljepotice upoznao Bekim Fehmiu i mnoge od njih su mu željele biti ono što mu je bila Branka Petrić. Ipak, baš njih dvoje su postali jedan od slavnih jugoslovenskih parova.

Ljubav između ovo dvoje vrsnih umjetnika trajala je sve do smrti doajena jugoslovenske kinematografije koji je tragično okončao život 15. lipnja 2010. oko četiri sata popodne u svom stanu u beogradskom naselju Zvezdara, gdje je živio sa suprugom.

Slavni Beli Bora, prema navodima policije, izvršio je samoubojstvo, budući da je pored njegova beživotnog tijela pronađen pištolj. Točni razlozi zbog kojih je došlo da ovog nemilog čina nisu poznati, ali pretpostavlja se da se umjetnik na takav kraj odlučio zbog teške bolesti.

Naime, Bekim je nekoliko meseci prije smrti doživio moždani udar i preko noći fizički potonuo, ali i utonuo u depresiju jer je uvidio da ništa više neće biti kao prije. I dok su njegovi najbliži znali da se bori sa crnim mislima, prijatelji koji ga nisu viđali svaki dan ostali su u šoku jer je neposredno prije bolesti bio izrazito vitalan i dobro raspoložen.

Odlazak legendarnog glumca ostavio je neizbrisivu bol u srcu njegovih najmilijih, ali i brojnih štovatelja Bekimovih nezaboravnih uloga.

Josipa Lisac i Karlo Metikoš

Ljubav, za koju kažu da je bila najveća u staroj Jugoslaviji, po svemu sudeći, traje i danas. Josipa Lisac se i nedavno na društvenim mrežama prisjetila svoje velike ljubavi Karla Mekitoša i mjesta na kojem je s njim bila sedamdesetih godina.

“Ovo je Limski kanal, mi smo tu, sjećam se dobro, sedamdesetih godina… Karlo bi iznajmio barku, ponekad nas je bilo dvoje, samo nas dvoje”, pričala je Josipa i nastavila:

“Ponekad i u društvu, onda bi mi plutali. Karlo bi se nauživao zapravo svog tog putovanja. Glavni cilj nam je bio kako doći gore u restoran na kamenice. Prva runda je bila 100 komada – 50 meni, 50 njemu”, rekla je Josipa Lisac.

Pjevačica ističe da je bila jako sretna. “Bili smo sretni. Ja bih onako malo… Uplašila bih se. Kada bi se zaljuljalo. Sjećam se da je jednom napravio kao neku stolicu, da sjedim, da se osjećam sigurnije. A ono što je preostalo… To neću reći”, zaključila je umjetnica.

Njemu je posvetila i svoje pjesme. “Ti si sve što oduvijek sam htjela, dva života spojena u djelima”. Ovaj stih je iz pjesme “Moja magija”, jedne od snažnih balada, nabijenih čistom emocijom i potresnom iskrenošću koje je Josipa Lisac posvetila svojoj vječnoj ljubavi, preminulom umjetniku Karlu Metikošu.

“Jedne od” jer Josipa često ističe da su sve njene pjesme posvećene Karlu. Njihova ljubavna priča je jedna od nekoliko njih koje su već ušle u antologiju ex-Yu umjetnosti.

Par je započeo svoju ljubavnu priču jedne večeri u veljači 1971. godine. Josipa je tek zakoračila u dvadesete godine, još uvijek bila neshvaćena djevojčica izgubljena na glazbenoj sceni, koja je s divljenjem i nepovjerenjem gledala u pjevačicu nevjerojatnog glasa i neuobičajenog izgleda.

Karlo Metikoš je, s druge strane, već uvelike bio muzički pustolov Matt Collins. Tako je glasio pseudonim šarmantnog rokera, nastao na ulicama Pariza, gdje je Karlo danima spavao pod vedrim nebom, živeći među skitnicama, tragajući za angažmanima, pišu na stranici Lolamagazin.

A kada su došli, vodili su ga od Sovjetskog Saveza, preko Irana do Etiopije. Usput se zaručio više od 20 puta, za jednu groficu, nekoliko manekenki, kćer generala, konobarice… Ali sve je to iz korijena promijenio jedan povratak u Petrinju, gdje je na nastupu upoznao Josipu.

“Bila je, onak’, malo debeljuškasta, slatka, al’ je fenomenalno pjevala”, rekao je jednom o njoj, “prva ploča koju je Josipa u životu kupila bila je – ploča Matta Collinsa! Sudbina…”

Od tog trenutka njezina karijera mu je postala znatno važnija od njegove. Njihov prvi zajednički album zvao se “Dnevnik jedne ljubavi”, sasvim prigodno jer su im životi postali baš to. On je stvarao glazbu za nju, ona ju je izvodila kako nitko drugi nikada ne bi mogao.

Zajedno su stekli slavu, zajedno ostali potpuno drugačiji i sasvim svoji, zajedno putovali i živjeli umjetnost.

Karlo je umro mlad, krajem 1991., u 51. godini života. Ali njihova ljubav nije. Već iduće godine Josipa je organizirala koncert u njegovu čast, što postaje i ostaje tradicija sve do danas. Zajedno s njezinim spominjanjem Karla i njegove vječne prisutnosti u njezinu životu i pjesmama.

“U braku se gubi identitet, ne bih mogla podnijeti da me itko nazove svojom ženom… Za Karla nikad nisam bila njegova žena, samo Josipa”, rekla je na jedno od mnogih pitanja zašto se nikada nisu vjenčali.

Silvana i Radmilo Armenulić

U velikom intervjuu koji je dao za magazin “Newsweek”, teniski stručnjak Radmilo Armenulić između ostalog govorio je i o braku s tragično poginulom glazbenom zvijezdom Silvanom Armenulić.

Njihova filmska ljubavna priča počela je kad je fini mladić, sportaš iz bogataške obitelji, sreo lijepu kafansku pjevačicu… I ludo se zaljubio.

“Prvi put sam je vidio u hotelu Grand, tamo je pjevala. Bila je vrlo zgodna i jednom prilikom sam naručio pjesmu, tako je i krenulo… Silvana je bila vrlo inteligentna, iako nije bila školovana, počela čitati, drugačije se oblačila. Prihvatila je jedan drugi život… I onda sam se oženio”, ispričao je Armenulić.

Protiv njihove ljubavi bili su skoro svi, ali on je bio odlučan ostati sa Silvanom. “Nitko nije bio zadovoljan tom vezom. Svi su govorili – kafanska pjevačica, nije to za tebe, ti si ipak školovan čovjek… Je li to bila greška? Mislim da nije, dobio sam kćer”, prisjetio se Armenulić godina kad se borio protiv predrasuda sredine.

A onda se u trenutku kada su i njemu i Silvani karijere bile u usponu, dogodila tragedija. “Došlo je do te nesreće na Ibarskoj magistrali, što je bilo jezivo. Oni su vozeći 150 na sat podletjeli pod kamion, šef orkestra Rade Jašarević, ona i moja šogorica Mira Barjaktarević, koja je bila u petom mjesecu trudnoće”, prisjetio se Armenulić.

Nevjerojatna priča o životu i sudbini Silvane Armenulić, rođene kao Zilha Barjaktarević u Doboju, i danas budi pažnju javnosti i predstavlja pravi filmski scenarij ispisan njezinim vlastitim životom. Dosta se govorilo i o Silvaninom navodnom sukobu s Radmilovom ljubavnicom, ali u posljednje vrijeme, zbog filma Toma, i o njezinu bliskom odnosu s pjevačem Tomom Zdravkovićem.

Gabi Novak i Arsen Dedić

Gabi Novak i Arsen Dedić živjeli su u skladnom braku 42 godine, a on je često naglašavao kako su mu upravo godine provedene uz Gabi bile najljepši dio života. Legendarni kantautor, pjesnik i šansonijer umro je u 78. godini života u kolovozu 2015.

“Imaš našeg Matiju i nastavi dalje”, otkrila je Gabi Arsenove posljednje reči.

U braku su dobili jednog sina, Matiju Dedića, a iz prvog braka legendarni glazbenik ima kćer Sandru Dedić-Slavica.

Zajednički život i brak velikana glazbene scene urodio je desecima albuma i šansona uz koje su odrasle mnoge generacije. Pamte svi “Pamtim samo sretne dane” i “On me voli na svoj način”, koje je Arsen napisao za svoju Gabi.

Arsen je uvijek govorio da su oni obični par sa svijetlim i tamnim trenucima.

“Sve oblike nasilja nas dvoje smo prošli zajedno i požar u kući, i gubitak prvog djeteta, i što su njoj radili, i što su meni radili… U Gabi sam našao podršku”, izjavio je Arsen u jednom intervjuu i dodao da mu je Gabi obećala da će ga do kraja svom snagom štititi.

Uvijek je prevladavala slika o ljubavnoj idili između žene stijene i šutljivog umjetnika.

Upoznali su se 1958. godine u Zagrebu ispred bivšeg televizijskog studija. Oboje su u to vrijeme bili u braku, Gabi s kompozitorom Stipicom Kalođerom, s kojim je ostala sve do 1970. godine, a Arsen s Vesnom Matoš, nećakinjom pjesnika i pisca Antuna Gustava Matoša. Nakon što su oboje ostali sami i rastavljeni od bivših partnera, postali su ljubavnici, zatim roditelji Matije, a mjesec dana nakon njegovog rođenja i bračni drugovi. Vjenčali su se 1973. godine.

Arsenov se jedan album zvao “Imena žena” jer je imao dosta pjesama koje je posvetio bivšim romansama ili sebi bliskim osobama, međutim, mnoge su tvrdile da je baš njima posvetio evergreen “Tvoje nježne godine”, ali Arsen ističe da je u jednom trenutku počeo potpuno novi život i tada je sreo Gabi.

“Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da će naći u meni ženu koja će ga podržavati do posljednjeg časa, koja će ga njegovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nešto ružno”, rekla je Gabi nakon Arsenove smrti.

Zajedno su koračali kroz život, i privatno i poslovno, bili jedno uz drugo baš onako kako su se zakleli, u dobru i u zlu, piše avaz.ba.

Gabi i Arsena spojila je glazba. “Ja sam tada bio tek estradni početnik, a Gabi je pjevala s glazbenicima kao što je bio Louis Armstrong – ni manje ni više”, priznao je Arsen supruzi veliki uspjeh.

Iako su se poznavali od 1958. godine, mediji su o njihovoj romansi počeli pisati tek krajem sedamdesetih.

Pred turneju po SSSR-u, na kojoj je iznenada Josipu Lisac zamijenila Gabi Novak, saznalo se da je na pomolu brak.

