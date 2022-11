Adele otkrila kako se izgovara njeno ime

Pjevačica Adele je odgovarajući na pitanja obožavatelja otkrila kako izgovara svoje ime. Izgleda da su ga mnogi ljudi pogrešno izgovarali cijelo vrijeme...

Pjevačica je, odgovarajući na pitanja u “Happy Hour with Adele”, oduševljeno reagirala kada ju je jedna od sudionica pitala nešto o tekstovima njenih pjesama i pritom izgovorila njeno ime.

“Obožavam ovo, izgovorila je moje ime savršeno”, rekla je Adele i ponovno sama ponovila kako izgovara.

It turns out that many people have been pronouncing Adele’s name wrong. Hear the singer reveal the correct way to say it. https://t.co/JB10pgA9IM pic.twitter.com/hWx43GYtMx