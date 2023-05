ANKETA Vjerujete li da će Let3 uspjeti doći do finala Eurosonga?

Podijeli :

Sander KONING / ANP MAG / ANP via AFP

LET 3 večeras nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga. Engleski grad Liverpool ovaj je tjedan domaćin Eurosonga nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo pristalo organizirati spektakularni glazbeni događaj jer ga prošlogodišnja pobjednica Ukrajina zbog rata nije u mogućnosti realizirati.

Ovogodišnji predstavnici Hrvatske su u Liverpoolu prije tri dana odradili prvi probni nastup. Probni nastup trajao je pola sata, a Let 3 se pojavio u svojim već dobro poznatim kostimima koje na kraju nastupa skidaju i ostaju pomalo golišavi uz projektile na sceni

Prema trenutnom stanju, Let 3 se nalazi na 16. mjestu u završnici Eurosonga, ako tamo uopće dospije. Kladioničari predviđaju da će Let 3 proći u finale, ali jedva. Trenutno je 10. na kladionicama za prvu polufinalnu večer.

Članovi grupe Let 3 su u nedjelju na svečano otvorenje u Liverpoolu stigli u plaštevima s motivima hrvatske zastave, ispod kojih su odjenuli bijele haljine s cenzuriranim dječjim licima i visoke platforme, prenosi agencija dpa.

Mrle je otkrio da je traktor zapeo u Metaverseu zbog Brexita.

“I onda se ti portali, ovaj, engleski, i ovi europski, teško se mogu uskladiti… Jednostavno je neka zbrka nastala. Inače je trebao biti danas s nama”, objasnio je.

“Mi nismo namjeravali ni doći do finala, a sad, hoćemo li doći do finala, jednostavno to nije bitno”, kaže Mrle i dodaje da će pokušati opravdati povjerenje glasača:

“Mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo to što su nas poslali na Euroviziju”, zaključio je.

Podsjetimo, Hrvatska je posljednji put bila u finalu Eurosonga prije šest godina, kada nas je predstavljao Jacques s pjesmom My Friend.

