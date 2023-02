Beyonce oborila rekord svih vremena za najviše Grammyja u karijeri

Podijeli :

Izvor: MARIO ANZUONI / REUTERS

Pop zvijezda Beyonce oborila je u nedjelju rekord na dodjeli Grammyja za najviše osvojenih nagrada u karijeri, ali je ponovno izgubila u prestižnoj kategoriji za album godine od britanskog pjevača Harryja Stylesa.

Beyonce je osvojila četiri Grammyja, uključujući za najbolji dance/elektronički album, čime je u svojoj karijeri ukupno osvojila 32. Dosad je taj rekord, s 31 osvojenim trofejom, držao pokojni dirigent klasične glazbe Georg Solti.

Unatoč uspjehu tijekom godina, 41-godišnja Beyonce nikada nije osvojila nagradu za najbolji album. Harry Styles dobio je tu prestižnu nagradu u nedjelju za “Harry’s House”.

“Toliko sam bio inspiriran svakim umjetnikom u ovoj kategoriji”, rekao je iznenađeni Styles primajući nagradu.

Album pjevačice Lizzo “About Damn Time” proglašen je albumom godine, a pjesma godine je “Just Like That” Bonnie Raitt.

Američka džez pjevačica Samara Joy proglašena je najboljom novom umjetnicom.

Reper Bad Bunny je kući odnio nagradu za najbolji album urbane glazbe za “Un Verano Sin Ti”. Najboljim rap albumom proglašen je “Mr. Morale & the Big Steppers” Kendricka Lamara.

Prvi Grammy za glazbu u videoigrama

Prvi Grammy za glazbu u videoigrama dodijeljen je u nedjelju čime su uslišeni zahtjevi te industrije da se prizna veliki utjecaj glazbe igara na pop kulturu.

Skladateljica igre “Assassin’s Creed” Stephanie Economou osvojila je svoj prvi Grammy na svečanosti u Los Angelesu.

U govoru Economou, koja je skladala glazbu za “Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok”, pohvalila je one koji su tražili da konačno uvede ta kategorija.

Iza pozornice, rekla je da je pobjeda bila “nevjerojatna”.

“Nisam polagala velike nade u tu kategoriju jer… općenito sam vrlo zelena u glazbenom prostoru videoigara, i protiv takvih divova i veterana”, rekla je.

Za inauguralnu nagradu, drugi nominirani su bili skladatelji koji stoje iza “Aliens: Fireteam Elite”, “Call Of Duty: Vanguard”, “Marvel’s Guardians Of The Galaxy” i “Old World”.

Economou je istaknula da je ona jedina žena nominirana u kategoriji, rekavši: “Nadam se da je to presedan i nadam se da od sada nadalje neće biti samo jedna žena u kategoriji svake godine.”

Prije ove godine videoigre su bile uključene u kategoriju glazbe za vizualne medije, koja je također sadržavala glazbu za film i televiziju.

Nedavna Deloitteova anketa provedena u Sjedinjenim Državama, Britaniji, Njemačkoj, Brazilu i Japanu pokazala je da su videoigre glavni izvor zabave za generaciju Z.

Mnogi mladi igrači navode glazbu kao sastavni dio iskustva, pri čemu je trećina ispitanika izjavila da su potražili glazbu iz igre na internetu, a 29 posto ih je reklo da je često otkrivalo novu glazbu tijekom igranja.

“Mnogi od njih ne mogu odvojiti glazbu od igre, a to je zaista uzbudljiva prilika za svakog skladatelja koji dolazi”, rekao je Economou za AFP prije nedjeljne dodjele.

