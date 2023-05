Bivši član Leta 3 za N1 o značenju Mame ŠČ: “Mrle i Prlja to nose u sebi”

Podijeli :

Ivan Šarar, bivši član grupe Let 3, gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao finale Eurosonga i nastup svojih bivših kolega.

Šarar kaže da ga nije iznenadila Letomanija u Liverpoolu. “Već nakon pobjede na Dori vidjelo je koliko je stvar postala viralna. U polufinalu sve vidjelo da to što rade je super. Let 3 ima više nastupa nego svi ovi pjevači zajedno i tu njihovu energije ne možete ignorirati”, rekao je.

Odluka o Dori je za njega razumna odluka. “Bilo je puno ranijih nagovora i sad u poznijoj dobi su prelomili. To je pun pogodak, izgledaju superiorno u nastupu i ljudi vide da tu nema nikakve folirancije. Ta neka bezobrazna anarhičnost je nešto što će svakoga osvojiti”, dodao je.

“Zanimljiv je i pomak na razini Eurovizije s Maneskinom. Ovdje se vidi iz aviona koliko je to autentično. To je neka kombinacija punka i letećeg cirkusa i vani su shvatili da radi o ozbiljnim umjetnici. To pokazuju i klikovi na internetu”, napominje Šarar.

O samoj pjesmi kaže da je Let 3 uvijek bio blizak tim anti-ratnim temama. “Mrle i Prlja to nose u sebi. Puno je pjesmama o pozitivnim porukama kroz cijelu karijeru. Pored svega, pjesma ima nevjerojatno zarazne strofe koje jesu dječje, ali to se pamti”, dodao je.

