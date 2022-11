Buckinghamska palača objavila novi grb kraljice supruge Camille

Buckinghamska palača objavila je kako će izgledati novi grb kraljice supruge Camille.

Grb je dizajnirao profesor Ewan Clayton, a kombinacija je slova C i R, početnog slova njenog imena i latinske riječi regina, što znači kraljica.

