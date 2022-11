Podijeli:







Izvor: Andrej ISAKOVIC / AFP, Ilustracija

Danil Medvedev je u Beču osvojio svoj prvi turnir na kojem je nastupao kao otac, a Rafael Nadal će u Bersiju prvi put igrati i u toj ulozi. Novak Đoković, otac dvoje djece, zna kako je i kaže da je osjetio dodatnu motivaciju u tim trenucima.

“U profesionalnom smislu se nisam promijenio, nastavivši da radim na svojoj karijeri, zahvaljujući prije svega svojoj supruzi koja se posvetila našoj deci i time mi omogućila da se i dalje bavim tenisom na ovom nivou. Toliko je važno imati partnera koji će vas podržati u tome i ona je mnogo žrtvovala kako bih se mogao nastaviti natjecati”, rekao je Đoković.

“Zapravo, imao sam jednu od svojih najboljih sezona kad sam postao otac, 2014., 2015. godine. Osjetio sam veliki nalet energije, motivaciju. Ipak, situacija se mijenja i više niste vi najvažniji i, iako je sjajno pobjeđivati i osvajati turnire, raditi sa svojim timom, kod kuće su prioriteti potpuno drugačiji, djeca i majka su najbitniji. Mislim da ipak svatko te stvari doživljava na svoj, različit način, ali za mene je ovo najveći blagoslov u životu i zajedno sa svojom djecom prolazite kroz potpuno nova iskustva”, ispričao je.

Upitan je li mu to što njegov sin Stefan pomno prati tenis i često igra s njim poseban izvor inspiracije, Đoković potvrđuje.

“Naravno, govorio sam o tome kako me nadahnjuje to kada prati moje mečeve, boravi na mojim turnirima, kako dijelimo emocije tijekom i poslije mečeva. Zanimljivo mi je da čujem njegove dojmove nakon mojih nastupa i to sve ostavlja jedan poseban dojam na mene. Ipak, ono što je za mene najvažnije je da on uživa u sportu kao igri, da je to dio njegovog odrastanja i fizičkog i mentalnog razvoja i da od svega toga nemam nikakva očekivanja, a kamoli da na njega stavljam bilo kakav pritisak. Apsolutno je prerano i suvišno pričati o bilo čemu poput njegove buduće karijere i sličnim temama”, uz osmijeh odgovara raspoloženi Đoković.

