Eddie Murphy javno ismijao Willa Smitha, pogledajte trenutak o kojem svi bruje

Eddie Murphy u svojem govoru na Zlatnim globusima našalio se na račun Willa Smitha i njegova neslavnog trenutka s prošlogodišnje dodjele Oscara. Legendarni komičar Eddie Murphy na 80. dodjeli Zlatnih globusa osvojio je počasnu nagradu Cecil B. DeMille, koja se dodjeljuje za životno djelo u području igranog filma.

Prilikom preuzimanja nagrade održao je govor u kojem je ismijao kolegu Willa Smitha zbog neslavnog šamara na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara.

Eddie Murphy je podijelio svoje jednostavne savjete za dugovječnu karijeru, piše Showbuzz.

Politico planira širenje u SAD-u i u Europi UŽIVO Paladina i Tramišak odlaze iz Vlade, traje sastanak Užeg kabineta

“Plaćajte poreze, bavite se svojim poslom i ne spominjite ime supruge Willa Smitha”, poručio je s pozornice i nasmijao sve prisutne, a njegov govor postao je i hit na društvenim mrežama.

“Eddie Murphy upravo je vrhunski spustio Willu Smithu na dodjeli Zlatnih globusa. Obožavam ga”, “Samo Eddie Murphy može ovako dobro ismijati Willa Smitha, ovo je zaista bilo posebno”, “Netko nas je trebao posjetiti na taj skandal koji se ne smije zaboraviti i Eddie je to izveo baš kako treba”, “Eddie je imao sreće da Will nije bio na dodjeli”, neke su od brojnih reakcija na Twitteru.

Podsjetimo, Will se tijekom dodjele Oscara popeo na pozornicu i udario Chrisa Rocka u lice nakon što se komičar našalio na račun njegove supruge Jade Pinkett Smith. Manje od sat vremena kasnije Smith je osvojio Oscara za najboljega glumca za ulogu u filmu “Kralj Richard”.

Akademija filmske umjetnosti i znanosti, koja broji 9900 članova, odmah nakon dodjele osudila je postupke Willa Smitha, a zabranjen mu je i dolazak na dodjelu nagrada Oscar u periodu od 10 godina.

Smith se nekoliko mjeseci nakon skandala javno ispričao Rocku u videu koji je objavio na svojem profilu na Instagramu.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:



1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f---ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz