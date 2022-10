Podijeli:







Izvor: Robyn BECK / AFP

Zvijezda filma Thelma i Louise Geena Davis otkrila je da joj je Dustin Hoffman pružio mnogo mudrosti o tome kako se snalaziti u Hollywoodu kada su zajedno radili na filmu iz 1982., a jedan od njegovih najboljih savjeta bio je izgovor koji bi mogla iskoristiti da odbaci zavođenje svojih kolega.

Prema The New Yorkeru, Geena je ispričala kako joj je Dustin rekao da potencijalnim udvaračima kaže: “Pa, jako si privlačan. Voljela bih, ali to bi uništilo seksualnu napetost između nas.”

Rekla je da je poslušala taj savjet te ga je kasnije iskoristila kada je primila poruku u kojoj se tražilo da nazove Jacka Nicholsona.

Geena je dalje objasnila da ga je uzbuđeno nazvala, rekavši: “Zdravo, g. Nicholson. Ovo je Geena, model. Zvali ste me? Rekao je, ‘Hej, Geena. Kada će dogoditi?’”

Dodala je: “Pomislila sam: ‘Oh, ne – zašto nisam shvatila da će se o ovome raditi?’. Ali odmah mi je palo na pamet što da kažem: ‘Uh, Jack, voljela bih. Vrlo ste privlačni. Ali imam osjećaj da ćemo raditi zajedno u nekom trenutku u budućnosti i ne bih voljela da da to uništi seksualnu napetost između nas.'”

“Rekao je: ‘Oh, čovječe, odakle ti to?’. Tako da je upalilo.”, rekla je Geena, piše MSN.