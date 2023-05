Glazbeni kritičar: “Ljudi se nikoga s Eurosonga neće sjećati, osim…”

Podijeli :

Glazbeni kritičar Bojan Mušćet u N1 studiju uživo osvrnuo se na Eurosong, pobjedničku pjesmu i plasman hrvatskih predstavnika Let 3.

Publika nije najbolje prihvatila konačne rezultate, prvenstveno one koje su predstavili stručni žiriji 37 zemalja. Neki idu toliko daleko da govore o krađi.

“Let 3 je napravio sjajan posao i odlično se predstavio Europi, a sustav nagrađivanja i ocjenjivanja funkcionira na svoj način. Publika je reagirala zanimljivo, a što se žirija tiče, ne treba biti nezadovoljan”, kazao je Mušćet pa objasnio:

“Postoje tri faktora pri ocjenjivanju žirija, prvi je lobiranje, drugi je praćenje kladionicama, za kojima se povode ovisno o tome kome koliko šanse daju. I pod tri, iduće godine je 50 godina kako je pobijedila ABBA pa se naginjalo prema Švedskoj. Dovoljno govori činjenica da publika nije nijednom dodijelila 12 bodova Loreen.”

Što se spektakla tiče, pohvalio ga je, ali vjeruje da se za nekoliko godina nitko neće sjećati niti jedne pjesme, osim…

“Sve su pjesme manje-više bile “eurovizijske”, ali za nekoliko godina sumnjam da će se ijedna pamtiti. No, sigurno ćemo pamtiti nastup Leta 3″, ističe glazbeni kritičar.

Članovi benda nisu očekivali ni da će uopće pobijediti na Dori, prvenstveno jer nisu mainstream bend.

“Kroz sljedećih nekoliko mjeseci vidjet ćemo da su postali mainstream. I to onakav kakav postoji u svijetu, a sad dolazi i kod nas. Već je Let 3 imao provokativne nastupe, a sad je i hrvatski brend, koji se sluša kod nas. Više to nisu Mate Bulić, Oliver, Mišo Kovač, nego Let 3. I to je velika stvar”, tvrdi Mušćet.

Sama pjesma ima političku poruku, nije obični “pjesmuljak” bez smisla.

“Većini je bilo neobično, posebno onima koji Let 3 gledaju kroz provokativnu pojavu. Njihove pjesme imaju dubinu, već su 36 godina na sceni i otpočetka doživljava uspjehe ne samo u Hrvatskoj nego i Europi. Danas je to fantastična umjetnička konstanta, koja može puno šire raditi, ako to želi.”

Posebno oduševljava što je Let 3 uspio na sjajan način iskoristiti društvene mreže pa se promovirati i postati brend.

“Uspjeli su u tome što su planirali”, zaključio je Mušćet.

