Glazbeni kritičar o Dori: Ove dvije pjesme imaju po 30 posto šanse za pobjedu

Podijeli :

Izvor: Nel Pavletic/PIXSELL / Ilustracija

Bojan Stilin, izvršni urednik i komentator s Tportala te glazbeni kritičar, gostovao je u Newsnightu gdje je komentirao ovogodišnju Doru koja će se održati 11. veljače u Opatiji.

Ove su godine pjesme su objavljene mjesec dana prije same Dore. “Imam određeni set očekivanja u dvije grupe. Jedan je onaj patriotski u smislu koga bi trebali poslati, a drugi da mi znamo što su hitovi i da mislimo da bi jedan takav trebalo poslati na Eurosong”, rekao je.

“Dora i Eurosong nisu pop pjesme, one su tematski i programski zadane i trebaju upasti u taj format. No nema univerzalnog pravila i tipa nekome je ovo prošlo, pa ćemo mi sada tako. Prošle godine se dogodio jedan incident. Ukrajina je pobijedila zbog političke situacije jer su poslali jednu domoljubnu etno pjesmu”, kaže Stilin.

Muškarac s motorkom uletio u kafić i prijetio DJ-u da svira njegove pjesme Objavljen popis za Eurosong 2023., dvije zemlje bivše Jugoslavije se povukle

Dodao je da se ove godine na Doru prijavile 192 pjesme. “Prijavio se i Danijel Popović, znači i neki zaboravljeni pjevači, no ako je ovih 18 koje su sad tu najbolje što imamo onda nismo baš dobri”, tvrdi dodajući da je 18 pjesama previše.

Prema gledateljima je najveći favorit “Harmonija disonance – Nevera (Lei, lei)”. “Etno pop, to je funkcionalna pjesma koji je čak i popularan na TikToku. To sve ima dodirnih točaka s mlađom generacijom. To me podsjeća kad je Most došao u politiku i rekao samo stručno i drugačije. Nije da nema šanse ući u finale, ali dalje od toga teško”, rekao je Stilin.

Drugi favorit po gledateljima je Let 3. “Oni su favorit jer su najpoznatiji među ovim izvođačima i ime koje već godinama čekamo da dođu na tu Doru već 20 godina jer su tada takvi bizarni aktovi prolazili. Ima nekog dodira s ratom, li ako oni pobjede tko će to shvatiti”, zapitao se.

“Što god napravili što se tiče performansa, a već su najavljivali da će biti goli na sceni, o tom će se pričati i sigurno će privući pozornost, ali ove dvije pjesme imaju po 30 posto šanse za pobjedu”, dodao je.

“Kedžo pokušava nešto dokazati jer su mu oteli onaj odlazak na Eurosong, ali teško može proći”, smatra Stilin.

Kaže da je njegov favorit pjesma od Eni Jurišić, ali izvan konteksta Dore. “U kontekstu Eurosonga šanse imaju Harmonija disonance i Let 3. Možda da se proba, ali prije Let 3 jer bi s Harmonijom imali dojam da se švercamo za Ukrajinom koja je pobijedila prošle godine”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Zatvaraju se brojne poslovnice trgovina H&M, C&A, Orsay… Otišao po rabljeni BMW u Njemačku i umalo ostao prevaren: Evo gdje vrebaju zamke