Glazbeni menadžer: Let 3 nas sramote, jedna naša stara pjesma pomela bi sve

LET 3 izborio je sinoć subotnje finale Eurosonga, a polufinalne nastupe komentirao je i estradni menadžer Ivica Bubalo.

“Baš sam totalno razočaran Eurovizijom. Nametnuta su pravila što gore – to bolje. Siguran sam da smo poslali staru pjesmu ‘Marija Magdalena’ u novoj obradi koja je izašla jučer u izvedbi Tončija Huljića i Doris Dragović da bi pomela baš sve”, rekao je Ivica Bubalo za Dalmatinski portal. No našao je i nešto pozitivno.

“Za Let 3 nisam promijenio ni malo mišljenje. Mogu biti najatraktivniji pa i da su skinuli gaćice, ali mi koji imamo i pjesme i pjevače puno bolje nego većina na Euroviziji, nismo to. Let 3 samo sramote Hrvatsku. Mi jesmo mala država, ali mi imamo Huljiće, Gibonnija, Ninčevića, Tutića, Rusa i svaki od njih napiše bolju pjesmu nego 90 posto Eurovizije. Oni su obični politički projekt”, zaključio je.

“Moram pohvaliti scenografiju, baš je svjetski, ali bilo bi puno bolje da su takve pjesme”, rekao je splitski menadžer, čiji favorit je Loreen iz Švedske, koja je inače najveći favorit za pobjedu u subotu.

“Cura iz Švedske mi je super. Mislim da bi mogla pobijediti, a odličan mi je i mladi finski reper Käärijä s pjesmom Cha Cha Cha koju je izveo”, otkriva Bubalo. A tko je najgori? “Tko je najgori, pa svih 13 preostalih”, kratko je poručio pa se osvrnuo na naše predstavnike.

