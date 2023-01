Hugh Jackman otkrio granicu koju ne prelazi u poslu: “Ne sviđa mi se to baš”

Podijeli :

Izvor: 20th Century Fox / Entertainment Pictures / Profimedia

Kad je 2017. promovirao Logana, Hugh Jackman najavio je da će to biti posljednji put da se pojavljuje u ulozi Wolverinea, lika koji mu je, bez dvojbe, obilježio karijeru. Dok su obožavatelji bili razočarani najavom odlaska, istovremeno su bili i hipnotizirani njegovom fantastičnom izvedbom.

Međutim, iznenađenje je stiglo kad je Jackman nedavno otkrio da će se ipak ponovno pojaviti u ulozi svima omiljenog mutanta, i tu o Deadpoolu 3. Tijekom gostovanja u HBO-ovoj emisiji “Who’s Talking to Chris Wallace”, Wallace je Jackmana pitao je li ikada koristio steroide kako bi postigao zavidnu tjelesnu građu po kojoj je njegov lik u većini filmova prepoznatljiv. Jackman je demantirao glasine, inzistirajući na tome da se boji nuspojava. Rekao je: “Ne, volim svoj posao i volim Wolverinea. Moram biti oprezan što govorim ovdje, ali anegdotalno su mi rekli koje su nuspojave toga, a ja sam rekao ‘ne sviđa mi se to baš’.”

Dodao je i: “Dakle, ne, samo sam to napravio na stari školski način. I kažem vam, jeo sam više piletine, ispričavam se svim veganima, vegetarijancima i pilićima na svijetu. Karma mi doslovno nije dobra. Ako božanstva imaju ikakve veze s kokošima, u nevolji sam.”

Dok je razmišljao o ulozi, Jackman je priznao da ne poznaje lik i pojavio se na audiciji misleći da je Wolverine dijelom čovjek, a dijelom vuk, prenosi Far Out Magazine. Priznao je da nikad nije čitao strip. “Nikad nisam čitao strip. Dobio sam ulogu. Zapravo nisam znao ništa o… Nisam, u Australiji nemamo vukova. Nisam znao da je to prava životinja. Nikada nisam čuo za vukodlaka. Mislio sam da je to izmišljena životinja.”

