I saborske zastupnice uz Let3: “Moje dijete je već obradilo Mamu ŠČ!”

Za komentar o prolasku Hrvatske u finale Eurosonga pitali smo i neke saborske zastupnice.

Anka Mrak Taritaš nam je otkrila da se i suprug, koji inače prati sport, a ne Eurosong, oduševio prolaskom Leta 3 u finale.

“Baš sam zadovoljna i vesela. Moj suprug koji inače prati sport, a ovo ne prati, odjednom je rekao – prvi smo, u finalu smo! To pokazuje tu jednu emociju. Ja inače volim Let 3, sve mi je inače dobro. Nisam veliki fan Eurosonga, pratim onako usput, ali u odnosu na uobičajene pjesmuljke koji na jedno uho uđu, a na drugo izađu, oni su imali odličan nastup, odličnu poruku, sve zajedno je baš dobro, baš sam se dobro osjećala”, rekla je i dodala: “Imam unučicu od tri godine koja zna pjesmu kompletno i uvijek kad sam s njom to je tema, od početka sve zna. Pjesma je zgodna, nastup pokazuje iskorak, pa nemrete cijelo vrijeme isto, oni nisu dosadni, oni su drugačiji, a kad malo uđete upjemsu, ona ima poruku.”

Sandra Benčić je kao dugogodišnji fan otkrila:

“Jako mi je drago zbog njih, jer sam inače fan, ali posebno i zato jer je HRvatska prvi put imala hrabrosti, izašla iz okvira dosade i prosječnosti i samim time uspjela. Čak da nismo uspjeli ući u finale, već bismo uspjeli, ali baš mi je drago da su hrabrost i iskorak nagrađeni. Znam sve pjesme od Leta 3. Jednom sam jednu prevela u školi na latinski jezik za veću ocjenu, “Vjeran pas”, ali suzdržavam se od pjevanja, ne želim kvariti njihov uspjeh.”

Ni Ivana Kekin nije skrivala zadovoljstvo te ponosno otkrila da su njezina djeca već obradila “Mamu ŠČ!”:

“Znam većinu pjesama. Moje dijete je s prijateljima čak i obradio već “Mamu ŠČ!” pa mi sad već imamo verziju koju su oni smislili. Organizirali smo se već za subotu.”

