Ima li Let 3 šanse na Eurosongu? Evo što kaže legendarni producent

Kako doživljava kad ga nazivaju hodajućom enciklopedijom hrvatske glazbe? Je li kao glazbeni urednik Jugotona zaslužan za promociju Novog vala? Što ga je inspiriralo da napiše knjigu o Gabi Novak? Gubi li rock’n’roll publiku u digitalnom dobu? Kako gleda na suvremenu glazbu i streaming servise? Zašto ne miruje u mirovini i kako je plivati u hladnom moru već početkom proljeća? Gost Pressinga bio je legendarni glazbeni urednik i publicist Siniša Škarica.

Na pitanje o tome da ga često nazivaju hodajućom enciklopedijom kaže: “Ne volim taj frazem. Već u ovom našem razgovoru se može dogoditi da sam sebe demantiram nekim stvarima. Naravno, ljudima upada u uši kad znate imena, godine… Ali, to je stvar svakog nastavnika koji se priprema za sat. Svaki put se čovjek priprema…”

Škarica dodaje da je ponosan što mu je profesor bio Ivo Brešan za kojega kaže da se uvijek detaljno pripremao za svaki sat. “Uvijek se priprema”, kaže.

Dušan Šarac je, prema njegovim rijačima, doajen prave dalmatinske pjesme. Samozatajan je. “Duško bi birao pjesmu, stajao, slušao što se događaja, naprosto je takav. Bas, bariton, mogao je biti dobar pjevač, ali nije imao potrebu da izlazi u prvi plan”, kaže.

Nagrada grada Šibenika mu znači puno, govori, možda i više nego Porin. Životnog Porina je dobio prije 20 godina, prisjeća se. “Šibenska mi je nagrada bila važna i iznenadila me. Porin možda i nije, to je bio trenutak kad je prije mene Porina dobio Pero Gotovac, a ja sam odmah iza njega. Ali ovo, kad sam dobio nagradu Grada Šibenika za životno djelo, to je bilo… Prijatelj mi je rekao: ‘Sad si na vrhu svijeta, kad si u svom gradu dobio nagradu'”, govori.

1962. osnovao je prvi rock-bend u Hrvatskoj, Magnete. Otkako je u mirovini najviše vremena provodi na Korčuli. Ove godine se, otkriva, okupao već tri puta. “Ipak je to jug i sunce, bilo je 15 stupnjeva.”

Gabi i Arsen

Gabi Novak mu je došla kao odmor od pisanja biografija, kaže kako je već imao u glavi naslov ‘Knjiga o Gabi’. “Ono što je došlo naknadno je ‘Soundtrack našeg života’. To nije obična biografija.” Škarica navodi kako se, iako je Gabi Novak imala buran život, odlučio pisati o onome što je bilo bitno za njenu karijeru. “Ona povezuje 50-e i 2000-te”, govori podsjećajući da njene prve snimke potječu iz ’57., a 2008. je bila nominirana za Porina. Navodi da podjednako duge karijere imaju i Drago Diklić i Jimmy Stanić. Kad se govori o Gabi, ne može se ne spomenuti i Arsena Dedića. “On je titan i krleža, erudit. On je pjesnik povratka, obraćao se ljudima… Nije pisao poeziju koja je bila nadrealna. On je tražio stih koji se naprosto obraća najširoj publici. On je govorio da je zabavni pjevač i pjesnik estrade, znao je često okrenuti pilu naopako”, govori.

O Josipi Lisac

“Imao sam sreću i zadovoljstvo da smo s njom od 1960. godine počeli surađivati. Mi smo s njim tada imali tri nastupa. Nastupali smo zajedno pred Titom. Ona je pjevala “Život moj”, a mi smo pjevali “Lepe ti je Zagorje zelene”. Rekao je: ‘Lako je njima, imaju frizure koje im pokriju uši pa mogu tako glasno svirati’, prepričava.

Oliver ili Mišo

“To su dvije potpuno različite ličnosti. Najmuzikalniji pjevač ili glazbenik je Oliver Dragojević. On je u svakoj pori iz njega izlazila muzika. Mišo Kovač je nešto drugo, on je temperament… Oni su potpuno različiti, ali su dva simbola Dalmacije”, govori.

Nos za hit

Važnija mu je, govori, melodija od teksta. “Mi smo tako počeli, jer smo čuli zvuk, tu eksploziju zvuka. Nismo mi znali što oni pjevaju… To je bila samo eksplozija potrebe da budeš drugačiji nego Sinatra i ovi prije njih. Slušali smo glazbu, a ne tekstove, to je ostalo i kod slušanja novih snimaka. Uvijek me zaokupljala harmonija, melodija pa tek onda tekst. Novi val je postao važan zbog tih mislećih tektova, nije bila važna vještina sviranja nego riječ. …”

Škarica je zaslužan za refren jedne od najpoznatijih pjesama iz 80-ih, veliko hita grupe Denis i Denis “Program tvog kompjutera”. Intervenirao je u tekst više puta, otkriva.

Nije siguran da je istinita priča kako je Kardelj odlučio da će Zagreb dobiti diskografiju.

Prisjetio se i priče o tome kao je “komisija za šund” izbacila pjesmu “Radnička klasa odlazi u raj” s albuma Haustora, navodno, po naredbi Stipe Šuvara. Nije siguran, govori, da je Šuvar to zaista i naredio. Kako god, pjesma je izašla godinu dana kasnije od predviđenog.

Mladi danas slušaju turbofolk, cajke, trap, a što se tiče zabrane narodnjačkog koncerta u Puli, Škarica kaže: “Sad oni to kao ne znaju. To su poznati pjevači iz 80-ih. Kuliš je stopostotni Hrvat iz Kreševa.”

Let 3 na Euroviziji

“Bio bih sretan da pobijede. Eurovizija je postala šou, cirkus i tamo pobjeđuju oni koji najefektnije izvedu i osvoje publiku. Nisu moj cup of tea, uvijek sam freak for fine pop song, ali oni to rade odlično, već 35 godina. Oni znaju što rade, nadam se da će uspjeti “, kaže o hrvatskim predstavnicima na Eurosongu.

