Je li megahit Ed Sheerana plagijat? Objavljena presuda

REUTERS/David 'Dee' Delgado

Britanski pop glazbenik Ed Sheeran svojim hitom „Thinking Out Loud“ iz 2014. nije kopirao klasik Marvina Gayea „Let's Get It On“ iz 1973. godine, presudila je u četvrtak porota na sudu u Manhattanu.

Porota je odlučila da vlasnici prava na „Let’s Get It On“ nisu uspjeli dokazati da su Sheeran, njegova diskografska kuća Warner Music Group i nakladnik Sony Music Publishing prekršili njihova autorska prava.

Nasljednici autora pjesme Eda Townsenda tužili su Sheerana 2017., tvrdeći da je „Thinking Out Loud“ kopija „srca“ Gayeove pjesme, uključujući melodiju, harmoniju i ritam.

Sheeranovi odvjetnici u obrani su rekli kako se sličnosti između dviju pjesama temelje na glazbenim pravilima koja se ne mogu intelektualno zaštititi.

Sheeran je poslije odluke rekao da je „veoma zadovoljan“ zbog pobjede u tom slučaju „bez temelja“.

