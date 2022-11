Je li Netflixova serija “1899” ukradena?

Podijeli:







Izvor: Scena iz serije "1899": NETFLIX / Planet / Profimedia

Brazilska autorica stripova optužuje tvorce serije "1899" da su joj ukrali ideju. To nije ništa novo - hit serije su često optuživane za plagijat.

Ubrzo nakon što je Netflix počeo emitirati svoju novu seriju “1899”, javila se brazilska autorica stripova Mary Cagnin tvrdeći da su nekoliko dijelova serije ukradeni od nje.

“Šokirana sam da je serijal ‘1899’ jednostavno identičan s mojim stripom ‘Crna tišina’ koji je objavljen 2016.”, napisala je Cagnin na Twiteru.

Ona spominje piramidu, brod, multinacionalnu posadu i pretpostavlja da su autori serije otkrili njen rad na međunarodnom sajmu stripa. Zatim, takođe na Twiteru, piše da ima “bezbroj slučajeva gringosa koji nas kopiraju”, bez obzira je li riječ o filmovima, serijama ili glazbi, a prvenstveno cilja na ogroman uspjeh filma “Pijev život”. Činjenica je da je kanadski pisac Yann Martel, čija je priča tako uspješno ekranizirana, priznao je da je bio inspiriran jednom brazilskom knjigom, piše Deutsche Welle.

Baran Bo Odar i Jantje Friese, autori serije “1899”, kao i hit-serije “Dark”, kažu da su nepravedno optuženi i dodaju da ne poznaju ni Brazilku niti njen rad. Tvrde i da nikada ne bi krali od drugih umjetnika jer su i sami umjetnici. No, ovaj slučaj je sada kod odvjetnika.

“Čudnije stvari”

Uspjeh serije “Čudnije stvari” (Stranger Things) ima puno asocijacija na avanturističke filmove iz 1980-ih, kao što su “Goonies” i “E.T.” Stevena Spielberga ili dramu “Ostani uz mene” baziranu na priči Stevena Kinga. Ali ni Spielberg ni King se ni na koji način nisu žalili autorima serije “Čudnije stvari”, blizancima Mattu i Rossu Dufferu.

Ali je Charlie Kessler, relativno nepoznat filmski autor koji u svom kratkom filmu “Montauk” priča priču o dječaku koji nestaje bez traga, u malom gradu koji se slučajno nalazi u blizini misterioznog vojnog objekta, a sve je začinjeno paranormalnim okolnostima.

Kessler kaže da je blizancima Duffer pričao o svom filmu na filmskom festivalu Tribeva u New Yorku, ali da do suradnje nikada nije došlo. Dvije godine kasnije Netflix je objavio “Čudnije stvari”, priču o dječaku koji nestaje u malom gradu, a koji se nalazi u blizini misterioznog vojnog objekta… Tek kada je serija doživjela uspjeh, Kessler je izašao u javnost s optužbama za plagijat. I braća Duffer su cijelu stvar predala u ruke odvjetniku jer tužba protiv njih nije bila ništa drugo do pokušaj profitiranja na tuđoj kreativnosti i trudu.

“Igre gladi”

U ljeto 2022. redatelj Quentin Tarantino izjavio je na jednoj američkoj televiziji da smatra da je serija “Igre gladi” (The Hunger Games) kopija japanskog filma “Kraljevska bitka”.

To nije bilo ništa novo za autoricu “Igara gladi” Suzanne Collins koja je više puta optuživana da je ukrala ideju za svoje knjige. Na primjer, govori se da je koristila Stevena Kinga koji u svojoj knjizi “Lov na ljude” (Manhunt) govori o obiteljskom čovjeku koji sudjeluje smrtonosnoj igri da bi zaradio za lijek za teško bolesnu kćer. Priča je snimljena 1987. pod naslovom “Trkač” s Arnoldom Schwarzeneggerom u glavnoj ulozi.

Bez obzira je li u pitanju “Kraljevska bitka”, “Igre gladi” ili “Trkač”, u svim tim distopijama ljudi se bore za goli opstanak na radost izopačene publike.

“Igra lignje”

I za južnokorejsku seriju “Igra lignje” se priča da je kopija japanskog horora iz 2014. “Po volji Bogova”.

Istina, i ovdje se igraju dječje igre, a gubitnici ginu. Ali cijela priča je na kraju potpuno drugačija: U “Igri lignji” (Squid Game) odrasli s ogromnim dugovima dobrovoljno sudjeluju da bi osvojili milijarde. Radnja filma “Po volji Bogova” smještena je u japansku srednju školu i djeca su prisiljena sudjelovati u smrtonosnim igrama.

Redatelja Hwanga Dong-hyuka se zaista ne bi moglo optužiti za krađu ideje – on je još od 2008. pokušavao prodati svoju priču – sve dok nije uletio Netflix.

Tko je prvi imao ideju?

Bilo da se radi o glazbi, pričama ili filmovima, optužbe za plagijat su svakodnevnica. Nije lako dokazati da je netko prvi imao određenu ideju. Isto tako je teško dokazati da su drugi ukrali ideju. Uostalom, nije sasvim nemoguće da dvoje od osam milijardi ljudi u svojim glavama imaju slične misli, slične melodije ili slične priče.

Zbog toga tužbe za plagijat rijetko imaju šanse za uspjeh na sudu, posebno u slučaju filmova u kojima je uključeno mnogo kreativaca i proces stvaranja je dug. Osim toga, veliki filmski studiji ili producentske kucće imaju čitave timova dobrih odvjetnika i mnogo novaca kako bi mogli dobiti takve sudske sporove.

Iznošenje “dokaza” na internetu

Autori “1899” su na Twiteru i Instagramu doživjeli pravu lavinu optužbi od obožavatelja brazilske autorice. Ljubitelji njenih stripova pokrenuli su rasprave ispod njenog tvita – koje scene, koji likovi, koji simboli su ukradeni, piše DW.

Nasuprot tome, obožavatelji “1899” kažu da su spomenuti primjeri fundamentalni elementi znanstvene fantastike. Redatelj “1899” Baran Bo Odar također je na Instagramu prilično jasno prokomentarirao tu galamu na internetu, koja se kretala do osobnih napada na njega i njegovu suprugu i koautoricu Jantje Friese. Internet je, kaže, postao čudno mjesto.

