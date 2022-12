Jedna rečenica princa Harryja iz Netflixovog dokumentarca dovela do usijanja

Podijeli :

Izvor: TOBY MELVILLE / POOL / AFP

Objavljen je trailer za dokumentarnu seriju o princu Harryju i Meghan Markle za Netflix koji se sastoji od niza crno-bijelih fotografija, uključujući i nekoliko onih na kojima se vidi kako Markle plače.

U traileru se čuje i kako Harry govori: „Nitko ne vidi šta se događa iza zatvorenih vrata“. Kasnije dodaje: „Morao sam učinti sve što sam mogao da zaštitim svoju obitelj“. Trailer se zatim fokusira na Markle koja kaže: „Kada su ulozi ovoliki, zar nema smisla čuti našu priču od nas?“

Bračni par je za dokumentarac koji izlazi sljedeći četvrtak, navodno, dobio 100 milijuna dolara.

Kraljevska obitelj se zbog izlaska filma priprema za novi val negativnog publiciteta. Princ Harry i Markle objavili su da se sklopili ugovor s Netflixom samo šest mjeseci nakon što su se doselili u Kaliforniju u ožujku 2020. godine, rekavši da žele pružiti nadu i inspiraciju gledateljima.

Nakon što su potpisali ugovor, pustili su kamere u svoju luksuznu vilu u Montecitu. Nejasno je koliko je točno svog obiteljskog života par bio spreman podijeliti, ali su svakako pustili Netflixove kamere da ih prate na javnim nastupima 2021. i 2022. godine. Nakon kraljičine smrti, došli su u sukob s Netflixom jer su htjeli promijeniti mnogo toga što su rekli o kralju Charlesu III., kraljici Camilli, kao i princu i princezi od Walesa. Meghan se distancirala od dokumentarca i rekla je da je sve u rukama redateljice Liz Garbus.

„Lijepo je što smo mogli nekome povjeriti našu priču – iskusnoj redateljici čijem se radu dugo divim – čak i ako to znači da možda nije onakva kako bismo je mi ispričali. Ali to nije razlog zašto je pričamo. Svoju priču povjeravamo nekom drugom, a to znači da će ona proći kroz njihov objektiv“, rekla je Markle, prenosi Zadovoljna.

