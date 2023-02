Još jedan član kraljevske obitelji želi potražiti sreću u Americi

Podijeli :

Izvor: Daniel LEAL / AFP

Princ Andrew želi krenuti stopama princa Harryja i postati Amerikanac.

Insajder kaže kako “Andrewa manje brine gubitak titula i službenih kraljevskih uloga nego što ljudi misle”.

“Pažljivo je pratio sve što su Harry i Meghan radili u Americi. Uspjeli su uspostaviti novi radni život daleko od kraljevske obitelji i to je nešto što je Andrew vrlo, vrlo pažljivo pratio. On je vrlo zainteresiran za poslovnu i dobrotvornu stranu stvari, radije nego da radi bilo što na Netflixu”, istaknuo je izvor za The News.

Podsjetimo, britanski princ Andrew izgubio je pokroviteljstva i vojne titule nakon što je optužen za seksualni napad i nakon što se saznalo za njegove bliske veze s Jeffreyem Epsteinom.

