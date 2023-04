Kako se mijenjao glazbeni ukus? Ovo su najpopularnije pjesama od 1980. do danas

Podijeli :

YouTube kanal "Boogiehead" napravio je pregled pjesama koje su bile najpopularnije svakog mjeseca od januara 1980. godine.

Osamdesete su otvorile novu eru, ostavljajući muzičku industriju zauvijek promijenjenom. Godine 1979. “Video Killed the Radio Star” engleskog novovalnog sastava The Buggles, koja je slavno postala prva pjesma puštena na MTV-u 1980. godine, privukla je veliku pažnju.

No, četrdeset godina kasnije dominira portorikanski reper i reggaeton izvođač Bad Bunny, što govori ne samo o promijenjenom muzičkom ukusu javnosti, već i o proširenom pristupu i mogućnostima internetskog doba. Preslušavanje svih 512 pjesama na Boogieheadovom videu pod nazivom “Most Popular Song Every Month Since January 1980.” u cijelosti bi trajalo više od 24 sata, pa se Boogiehead umjesto toga odlučio na jednu reprezentativnu frazu, smjestivši sve pjesme u video koji traje 50 minuta.

Boogieheadova lista dostupna je i na muzičkoj platformi Spotify. Pink Floyd, Queen, Blondie, David Bowie i John Lennon, neka su od imena koju su obilježila osamdesete, dok su se među novijim izvođačima našle Rihanna, Beyonce, Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars i Ariana Grande.

Iz pregleda videa se može zaključiti da su neki stari hitovi bili slušaniji mnogo godina kasnije. Tako se u videu koji je objavio Boogiehead gotovo na samom kraju našla pjesma “Running Up That Hill” s albuma “Hounds of Love” engleske kantautorice Kate Bush iz 1985.

Pojavljivanje njene pjesme u hit seriji “Stranger Things” dovelo je do toga da pjesma postane viralna na TikToku, donijevši 64-godišnjoj pjevačici mnoštvo novih fanova u tinejdžerskim i dvadesetim godinama, kao i nekoliko miliona dolara.

Peter Suciu iz Forbesa primjećuje kako je rok trajanja pjesama duži nego što je to bio slučaj u 80-ima i 90-ima:

“Hit’Running Up That Hill’ sada je svakako postao popularniji nego što je bio kad je objavljen, a jedan od čimbenika mogao bi biti taj što su društveni mediji promijenili način na koji ljudi slušaju muziku. Godine 1985. kada je Michael Jackson bio neprikosnoveni kralj popa, Kate Bush bi bila potisnuta među radijske stanice s alternativnom muzikom, kojih je bilo malo, ili na univerzitetski radio”, rekao je Suciu.

Stručnjak za društvene mreže Scott Steinberg smatra da staro ponovno postaje novo zahvaljujući činjenici da su društveni mediji postali sjajno skladište starih pjesamasu. Za Forbes je rekao da su TikTok i YouTube prepuni starijih muzičkih videa, od kojih mnogi nisu ni bili u stalnoj rotaciji u danima kada je MTV zapravo puštao videe, pa su tako ove platforme pomogle da mnoge stare pjesme pronađu novu publiku.

