Komičar Jerrod Carmichael vodit će dodjelu Zlatnih globusa

Izvor: Patrick T. FALLON / AFP

U rujnu smo saznali da se dodjela Zlatnih globusa vraća na televizijske ekrane nakon više od godinu dana kaosa u organizaciji koja je domaćin svečanosti, a sada znamo tko će voditi NBC-jev prijenos: komičar Jerrod Carmichael.

Nasljeđujući Rickyja Gervaisa, Tinu Fey i Amy Poehler prije njega, komičar i trogodišnji veteran NBC-jevog “The Carmichael Showa” u siječnju će preuzeti voditeljski mikrofon u Beverly Hiltonu.

Prošlogodišnja ceremonija dodjele Globusa bila je skroman događaj bez televizijskog prijenosa ili čak prijenosa uživo. U međuvremenu se Udruga stranih novinara Hollywooda (HFPA) reorganizirala nakon istrage Los Angeles Timesa iz 2021. koja je otkrila upečatljiv nedostatak raznolikosti među članovima grupe, postupke kojima su zadovoljavali vlastite interese i druge etičke propuste.

“Tako smo uzbuđeni što će Jerrod Carmichael biti domaćin povijesne 80. dodjele Zlatnih globusa. Njegov komičarski talent zabavio je i oduševio publiku istovremeno potičući na razmišljanje što je toliko važno u vremenu u kojem živimo,” izjavila je Helen Hoehne, predsjednica HFPA-e.

“Jerrod je posebna vrsta talenta koju ovaj show treba za početak sezone nagrada.”

U rujnu je HFPA dodala više od 100 međunarodnih glasača koji nisu članovi, a 22 nova člana, od kojih su šest crnci, dodala je godinu dana prije.

Bivša neprofitna grupa također je prodala svoju imovinu privremenom izvršnom direktoru Toddu Boehlyju u srpnju, pretvarajući organizaciju u profitni pothvat.

Carmichael je u travnju otkrio da je homoseksualac, a također je otkrio svoje pravo ime, Rothaniel. Za L.A. Times objasnio je da je to učinio jer se “osjetio umornim od laganja”. “Jednostavno je bilo previše laži. Laži rađaju laži. Tajne su odvratne i kad ih postaneš svjestan, to je samo teret”, rekao je. “Grijeh je sam sebi kazna. Kazna za laž je da ste lažov. To je vlastiti pakao i jednostavno sam se umorio od toga.”

Osamdeseti Zlatni globus emitirat će se na NBC-ju 10. siječnja.

