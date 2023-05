Podijeli :

Dalibor Urukalović/Pixsell

"Čelična lady" Zabavnog programa. To je nadimak Ksenije Urličić (83), koja kaže da je to zbog toga što je od suradnika tražila veliku disciplinu. S 19 godina, 1959. godine, vodila je Opatijski festival. Kad su je postavili za šeficu Zabavnog programa, bilo je to ostvarenje njezina sna. Urličić je 2019. ispričala što za nju znače Dora i Eurovizija.

U Izraelu smo 1999. godine, po njezinu mišljenju, napravili najveći uspjeh kad je Doris Dragović nastupala s pjesmom Marija Magdalena, a anegdota ne nedostaje.

“Kad počne televizijski prijenos, nisam previše objektivna. Imam osjećaj da uvijek kažem: ‘Ma ovo nije ništa, kakva je ovo pjesma’, sve dok ne dođe naša. Kad dođe, kažem: ‘Ovo je ipak dobro, postići ćemo nešto’. Tu je taj subjektivizam, unutarnja želja ‘hajde idemo’. Dosta sam uzbuđena kad to gledam. Prve godine, kad smo bili s grupom Put, kad smo kao nova članica Eurovizije prošli prednatjecanje u Ljubljani, te godine je bila Crovizija. I onda sam rekla zašto Crovizija, idemo joj dati ime. Dora je počela 1993. godine”, rekla je televizijska legenda Ksenija Urličić.

“Dobro je da nastup bude drugačiji. Baš kao što je lani Srbija napravila iskorak i postigla uspjeh. Izlaz iz uobičajenih okvira dobar je korak”, rekla je.

Dodala je i da prije incidentne situacije treba odabrati dojmljivu pjesmu, jer ekscesi bez pokrića, kako god ludi nastup, bez dobre pjesme su banalni, smiješni.

Uspjeh kakav je Urličić s lakoćom postizala u svijetu podrazumijeva i velike pripreme.

“Mislim da one danas izostaju. Treba napraviti i koncerte u bližem susjedstvu. Ako imate izvođača koji još ne privlači publiku, onda se to ne može, ali ako je iole dobar izvođač, onda bi trebalo barem u susjedstvu raditi promocije, koncerte, isforsirati ga na televiziji, malo ga više prezentirati, dati mu vjetar u leđa”, rekla je za 24sata.

Dodala je kako je jako važno dobro pripremiti presice, na Eurosong poslati kompetentne ljude koji će znati komunicirati, poznavati jezike, pojaviti se s dobrim promo materijalom, zgodnim suvenirima, darovima za šefove delegacija… Treba znati, nabraja, i malo lobirati, spojiti se s katoličkim misijama.

“Znate li koliko je Hrvata izvan domovine koji imaju pravo glasa? S njima je najjednostavnije kontaktirati preko katoličkih misija, da im sugeriraju, podsjete ih kako treba glasati za tu našu Hrvatsku. To je teži put, ali jedini pravi. Nije Eurosong maturalno putovanje, tamo treba poslati vrlo ozbiljnu delegaciju”, zaključila je Urličić.

