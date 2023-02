Podijeli :

Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL

Srpski tabloidi su traktore u pjesmi benda Let 3 koja je pobijedila na ovogodišnjoj Dori povezali s Olujom i progonom Srba.

Notorni Informer u naslov je smjestio traktore i Oluju te Let 3 ovako predstavio svojim čitateljima: “Traži se diskvalifikacija Hrvatske na Evroviziji! Grupa Let 3 traktorom ismijavala progon više od 250.000 Srba u zločinačkoj akciji Oluja.”

Novinari Indexa, pitali su ekipu iz Leta 3 što misle o ovome.

“Jako je ružno da nekome to može pasti na pamet. Ja nikada, nikada, nikada to ne bih radio niti je to moj stil, niti je stil Leta3, da neke ljude u potlačenom položaju sprdamo. To nije ljudski. Htio bi da se ova izjava što više proširi. Mi u Srbiji imamo puno publike koju obožavamo. Ti traktori, meni to u tom kontestu nije ni palo na pamet, to su bolesni umovi, bilo ih je i bit će”, rekli su dečki iz Leta 3 za Index.

