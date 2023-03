Let 3 objavio spot za pjesmu ‘Mama ŠČ’ s kojom će nas predstavljati na Eurosongu

Ove nedjelje gledatelji su s iščekivanjem dočekali premijeru videospota pjesme ''Mama ŠČ'' s kojom će grupa Let 3 predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Videospot je prikazan u HTV-ovom središnjem Dnevniku, a iza ovog video izdanja stoji poznati hrvatski redatelj Radislav Jovanov Gonzo.

ESC (Eurovision Song Contest) već je ranije najavio kako će službeni spot biti prikazan i na njihovom YouTube kanalu također večeras u 21 sati. Let 3 inače nastupa u polufinalnoj večeri Eurosonga u utorak, 9. svibnja u 20 sati. Drugo polufinale po rasporedu je određeno za četvrtak 11. svibnja u isto vrijeme, dok će finale biti 13. svibnja u subotu, također u 20 sati. Spot je inače sniman u Zagrebu, a frontmen Zoran Prodanović Prlja već je najavio kako će publika ”uživati”. ”Spot je jagoda na šlagu na vrhu torte koja se zove Mama ŠČ! Redatelj je naš dugogodišnji suradnik, suborac, velikan hrvatske spot produkcije Radislav Jovanov – Gonzo koji je autor većine naših spotova. I ovog puta mu je uz našu pomoć, pošlo za rukom napraviti vrhunski uradak”, kazao je.

”Njime se pokazuje koliko je bitna antiratna poruka na njihov, naš pravi i jedini način. Ono što ne znaju ljudi po Europi i BBC-u je da su oni jaki koncertni bend s dugačkom tradicijom performansa i u teatru i na koncertima te da nisu nastali samo zbog Eurosonga “, izjavio je ranije Radislav Jovanov Gonzo.

Za HTV kazali su kako su spremni. ” To je jedna pozitivna energija koju smo mi htjeli poslati – taj čarobni ŠČ koji štiti. On napravi atmosferu potpune zaštite: I will protect you with power of love. I štiti od psihopatije i sociopatije”, rekao je Damir Martinović Mrle. Najavili su kako će kostimi ostati isti, uz poruku ”manje je više”. ”Ostat će isti kostimi jer su nam jako lijepi, lijepe su te boje jer to je već postalo prepoznatljivo tako da ne bismo tu ništa mijenjali – ali napravili smo ove lijepe kostime – i to nam je naša frendica iz Sarajeva sašila, zove se Lejla Hodžić i ovim putem joj zahvaljujemo. Da cijela regija izrađuje kostime za nas, to je predivno!”, poručio je.

A Zoran Prodanović Prlja otkrio je hoće li biti etiketa na raketama, piše Večernji list. ”Ostat će rakete, a sad etikete – može nas podržati netko tko ima novca pa možemo staviti njegovu sliku na etiketu”, objasnio je, dok će grupa idućeg tjedna predstaviti traktor kojim možda ne mogu na pozornicu, ali mogu do nje. ”Ali ne ovim motornim traktorom jer to je totalno out, znači ova fosilna goriva, benzin, nafta. Bit će na struju. Ćumur ne, samo struja”, kazao je Mrle.

