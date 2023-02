Podijeli :

Srpski pisac i glazbenik Marko Šelić Marčelo gostovao je u Pressingu povodom svog prvog koncerta u Zagrebu nakon stanke od pet godina. Govorio je o tome jesu li građani postali ravnodušni na loše političare ili pojedinac ipak može utjecati na promjene. Objasnio je zašto ga neki u Srbiji nazivaju izdajicom i stranim plaćenikom, a opisao je i zašto smatra da je Srbija “oteta država” te zašto Vučić uživa toliku popularnost među građanima Srbije.

Marčelo je najavio svoj koncert na Antivalentinovu u Zagrebu. “Nemila okolnost korone je tome doprinijela, ali činjenica je da nismo ni par godina ranije bili tu zato što albume radimo rijetko, ali zato i sporo. Sad su se okolnosti poklopile i jako nam je drago vratiti se publici ovdje i iznova se upoznati. To je Antivalentinovo, ali mogli bi se dogoditi da zaljubimo publiku u sebe i obratno”.

Na pitanje što očekuje publiku, odgovara: “Na bini nas je čak devetero. Naš dio programa traje sat vremena što nam daje slatke muke da se zipujemo u sat i kusur. Fokus će biti na Noevoj varci, ali ćemo pokušati u to utkati i dovoljno ranijih pjesama tako da se dobije jedan fini presjek gdje smo sad, ali i kako smo dotle stigli”.

Nova pjesma “Jebiga” postala je velik hit sa skoro 3 milijuna pregleda na Youtubeu što je za taj žanr velika brojka. Neki kažu da je ta pjesma himna čestih protesta u Srbiji. Marčelo kaže: “Meni je to mišljenje bilo čudno. Prvo, Nojeva varka je konceptualni album. Radnja se nastavlja iz pjesme u pjesmu. Mi smo se trudili da funkcioniraju i zasebno. “Jebiga” konkretno stoji na sredini albuma i predstavlja konačno priznanje lirskog subjekta, odnosno mene, da nije ravnodušan. Ovo je trenutak kad ne može više izdržati. Inače, tema albuma je potpuni opoziv samoga sebe i odustajanje od borbe koja ti se čini uzaludna. U trenutku ove provale bijesa na sredini priče, taj ja s albuma ipak završava pjesmu odustajanjem. Jednom vlastodršcu kaže – evo ti sve – dakle ostaje pri tom stavu. Vidimo da nije ravnodušan, ali i dalje neće poduzeti ništa oko toga”.

“Sad dolazimo do ovog što ste pitali. Dogodio se neki regionalni konsenzus. Netko je napisao da to treba biti himna svih protesta u regiji. Probao sam da razumijem zašto itko misli da himna protesta može biti pjesma u kojoj se vlastodršcu kaže – evo ti sve – a ovaj kaže divno, ja sam baš tako i htio.”

No, smatra da ima optimizma na kraju: “Ostaje melankolično, ali ne pesimistično. Poanta pjesama Reset i Zemlja za vas je nada i volja za društvenu borbu. U posljednjoj pjesmi Kod kuće, to je jedno primirje sa samim sobom koje nema veze s društvom nego osobnim elanom. Moja najbolja pretpostavka zašto ljudi vide pjesmu kao protesnu je bila da ljudi valjda misle da prije nove nade ide potpuno beznađe, da prije ozbiljne snage za pobunu ide monolog sumnje, iskušenje da se ruke dignu.”

Ipak Marčelo zaključuje: “Ja osobno ne bih išao pred predsjedništvo i klicao evo ti sve.”

“U trenutku kad počinjemo album, mi smo vrlo razočarani društvenim okolnostima. Bili smo vrlo društveno angažirani, ali jednog dana ustaneš i podvučeš crtu da bi shvatio da je rezultat svega ovoga ništa. Za to vrijeme, situacija u glazbenoj industriji je otišla na neko mjesto koje nam nije nimalo blisko. Iz te dvije emocije dolazi odluka da se postane ravnoduštan.” U pjesmi Udahni postoji taj stih koji kaže da se pjesnik osjeća kao da je spavao 20 godina. Marčelo objašnjava da to znači da ima osjećaj da smo se vratili starim imenima koja su nas 90-ih godina dovela gdje su nas dovela.

Vrlo je kritičan prema vlastima u Srbiji u svojim tekstovima i kolumnama. Komentirao je i Aleksandra Vučića koji uživa veliku popularnost građana Srbije, a dojam je kao da uživa veću popularnost nego Milošević ikad, kaže: “Mislim da ste u pravu, nažalost. Oteta država, otete institucije, mediji s nacionalnom frekvencijom – sve to služi da se kreira kult ličnosti. Milošević je radio isto, ali je bio barem malo drugačija ličnost. Ovdje imamo beskrajno samoljublje koje je bilo solidno onemogućeno većinu političkog života pa se sad iživljava. O tome se radi”.

Na izborima Vučić ima čak dvotrećinsku podršku. “Vi govorite o utjecaju kroz medije, a ja više govorim o nečemu što sliči na telehipnozu, to je mnogo viši rang. Govorimo o čovjeku koji u svojoj kampanji izlazi ljudima iz frižidera. To je jedna sveprisutnost koja ispada iz svake smislenosti. Naravno uz to ide i cijela priča o ucijenjenosti ljudi iz državnih firmi koji moraju glasati”.

Marčelo je proglašen izdajnikom i stranim plaćenikom: “U Miloševićevo vrijeme to se zvalo snage kaosa i bezumlja. To je bilo barem kreativno, Ovo izdajnici, strani plaćenici je baš prvo što padne na pamet. Imali smo situaciju da jedna skupština uzme na zub javnu ličnost pa dobijete skupštinsko iživljavanje na ljudima koji ne mogu odgovoriti. Kakvog smisla ima da predsjednik proziva jednog glazbenika, pita se Marčelo.

