Mattel napravio lutku Barbie u čast Tini Turner

Izvor: MATTEL/Handout via REUTERS

Tvrtka Mattel, poznati proizvođač igračaka, kreirala je lutku Barbie u čast pjevačici Tini Turner, obilježivši tako četrdesetu godišnjicu njezina velikog hita “What's Love Got To Do With It”.

Lutka, inače dio Mattelove serije posvećene glazbi, nosi odjeću kakvu je Turner nosila u spotu svoje poznate pjesme – crnu mini haljinu u kombinaciji s traper jaknom – te ima prepoznatljivu frizuru slavne pjevačice.

“Čast mi je poželjeti dobrodošlicu svojoj lutki Barbie u grupu slavnih žena koje su već predstavljene na ovaj način te tako još većem broju djece približiti priču o mojem putovanju”, rekla je 82-godišnja Turner u svom priopćenju.

Turner je dobitnica čak osam Grammyja. Njezin je veliki uspjeh započeo krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih kada je nastupala s tadašnjim suprugom Ikeom Turnerom od kojega se, nakon turbulentnog braka, razvela 1978.

Nakon posljednje turneje, koja je završila 2009. Turner se povukla sa scene.

Početkom studenog 2019. na Broadwayu je izveden mjuzikl koji opisuje njezin život i rad, a Turner je prisustvovala premijeri.

Jedna od najpoznatijih pjevačica svih vremena rođena je u Tennesseeju, a 1995. preselila se u Švicarsku sa svojim partnerom, producentom Erwinom Bachom rođenim u Njemačkoj. Za njega se udala 2013., a iste je godine postala i švicarska državljanka.

Njezina se lutka Barbie prodaje na internetskoj stranici kompanije Mattel.

