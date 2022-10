Meghan Markle ima savjet za glumicu koja bi je mogla igrati na filmskom platnu

Podijeli:







Izvor: MICHELE SPATARI / AFP, Ilustracija

Prije nego što je postala članica kraljevske obitelji i vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle bila je glumica. Sada je otkrila da razmišlja o tome koja bi je njena kolegica mogla glumiti u budućim filmskim ili tv prikazima kraljevske obitelji.

“Sve je to čudno”, rekla je za priču koja je osvanula na naslovnici Varietyja.

“Morate te stvari odijeliti. Svatko tko govori o meni ili odabire glumca da me glumi, to će biti moja karikatura koja je stvorena za posao koji ljudima donosi mnogo novca.”

“Jednom kada to odvojite, puno je lakše reći: ‘OK. To zapravo nema nikakve veze sa mnom'”, rekla je i nastavila, “Zaista nema. To je lekcija koju je teško prihvatiti.”

Markle je dobivala male uloge na televiziji i u filmovima početkom 2000-ih, ali je konačno dobila ulogu u američkoj seriji “Suits” početkom 2011. Krajem 2017. zaručila se za princa Harryja i napustila glumu, prenosi MSN.

Njezino burno iskustvo u svijetu kraljevske obitelji, koje je rezultiralo time da su ona i Harry postali neovisni o obitelji početkom 2020., zrelo je za adaptaciju na velikom platnu. Markle se samo nada da će onaj tko je prihvati glumiti vidjeti sve slojeve.

“Nadam se da će u pripremama za tu ulogu pronaći mekoću, razigranost i smijeh”, rekla je za Variety. “Glupost. Samo se nadam da će pronaći dimenzije. Također, može me nazvati!”

Trenutno Markle i princ Harry imaju bogate ugovore s Netflixom i Spotifyem. Ali, bi li ikada razmišljala o tome da se ponovno vrati glumi? “Ne. Gotova sam”, rekla je. “Nikad ne reci nikad, ali apsolutno nemam namjeru”, završila je.

