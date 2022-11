Morgan Freeman žestoko kritiziran zbog otvaranja SP-a

Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru započelo je danas raskošnom ceremonijom otvaranja kojoj je narator bio Morgan Freeman, a društvene mreže su preplavile kritike na račun slavnog glumca.

Freeman je u uvodnom segmentu pod nazivom The Calling rekao gledateljima da “smo se svi okupili ovdje u jedno veliko pleme”, a navijači su se u tom trenutku spuštali u središte grada Dohe za skori početak najvećeg svjetskog nogometnog natjecanja. Uz Morgana Freemana, usred velike pozornice pojavio se i Ghanim al Muftah, 20-godišnji katarski youtuber i govornik rođen s rijetkim stanjem poznatim kao sindrom kaudalne regresije, ujedno i najmlađi ambasador nekog svjetskog nogometnog prvenstva.

Glumčevo pojavljivanje na ceremoniji otvaranja kontroverznog Svjetskog prvenstva izazvalo je brojne kritike na njegov račun na društvenim mrežama.

“Kada morate odglumiti scenu s Morganom Freemanom koji ‘želi dobrodošlicu cijelom svijetu’ u vašu zemlju na nogometni turnir, možda ne biste trebali biti domaćin Svjetskog prvenstva. Čak i ceremonija otvaranja vrišti o popravljanju reputacije”, napisao je jedan korisnik Twittera.

When you have to act out a scene with Morgan Freeman ‘welcoming the entire world’ to your country for a soccer tournament, maybe you shouldn’t host the World Cup. Even the opening ceremony screams sports washing. #Qatar