Mrle pokazao svoju nježnu stranu i priznao što ga uvijek rasplače

Izvor: PR/bravo! live

U bravo! live-u ovaj tjedan gostovali su Mrle i Prlja čija je pobjednička pjesma s Dore, Mama ŠČ! i dalje je glavna društvena tema.

Riječki rokeri smatraju kako zasluženo idu u Liverpool predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Domaćinima, Nives Ivanišević i Marku Tolji, priznali su da se dobro nose s medijskom pažnjom koju su izazvali, jer je ona sastavni i poželjni dio posla kojim se bave. Otkrili su što poručuju onima koji ih hvale, ali i žestoko kritiziraju.

“Pobjeda nas nije iznenadila. Znamo svoje mogućnosti, zasluženo smo pobijedili, to je na kraju krajeva premoćna pobjeda i glasova žirija i glasova publike”, kažu.

Let 3 ponovno je skočio na kladionicama nakon objave spota

Popularnošću se ne zamaraju, niti pozicijom na Billboardovoj top ljestvici najslušanijih. “Mi ništa ne mijenjamo, imamo uvijek istu energiju, mi smo sebi uvijek isti, neki put si tu, neki iznad, neki malo ispod, ali što je to Billboard? Je li to neka lova? Ja ni ne znam čemu to služi, ako nije lova ne zanima me”, poručio je u svom stilu Mrle, a Prlja je dodao da još uvijek sade, pa će vidjeti što će pobrati.

Iako mnogi misle da se oni samo dobro zezaju, dečki su otkrili da je njihov nastup osmišljen do najmanje sitnice. “Mi ako idemo negdje idemo do kraja, ako radimo pjesmu trudimo se da bude najbolje moguće osmišljena, aranžirana, napravljena, posnimljena, odsvirana, tako i za odjeću i sve…”

Riječani su obećali dati sve od sebe da u Liverpoolu naprave spektakl i Hrvatsku predstave u najboljem mogućem svijetlu.

Mrle se prisjetio i nove verzije pjesme Sam u vodi s kultnog albuma Two dogs fucking i suradnje s pjevačkom divom Terezom Kesovijom, te otkrio svoju nježnu stranu. “Plačem na turske i meksičke sapunice i na duet s Terezom, to je emocija, doista sam duboko osjećajan…”

Iako savjete ne dijeli rado, na bravo! društvenim mrežama od Mrleta doznajte kako najbolje koristiti TikTok:

Let 3 u goste je stigao u elegantnim crnim odijelima, no, ipak za izvedbu pobjedničke pjesme Mama ŠČ! presvukli su se i odjenuli svoje neobične dugačke kostime, a na kraju gotovo i skinuli.

