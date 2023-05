Najpoznatija stručnjakinja za kraljevsku obitelj ekskluzivno za N1 o krunidbi

Podijeli :

N1 donosi ekskluzivni intervju s Lady Colin Campbell, najpoznatijom britanskom autoricom knjiga o kraljevskoj obitelji, povijesnoj stručnjakinji o britanskoj i monarhijama u svijetu. U ovom ekskluzivnom intervjuu Lady Colin Campbell iznijela je sve detalje o krunidbi kralja Charlesa III. i kraljice Camille, intrigantne promjene i razlike između krundbe kraljice Elizabete II. i krunidbe kralja Charlesa III., isto tako govori o manje poznatim detaljima o princu Harryu i Meghan te o tome zašto Meghan, vojvotkinja od Sussexa ne želi doć na krunidbu u London.

Lady Colin Campbell, zašto je krunidba toliko važna ceremonija?

Krunidba je sveto pravo, obećanje monarha Bogu da će ispunjavati svoju dužnost prema narodu. To je vjerska ceremonija, sporazum između njega i Boga da će ispunjavati svoje dužnosti prema nama, svom narodu. Iz tog je razloga izuzetno važna.

U pogledu krunidbe, već smo čuli da se ovaj put uvode neke promjene. Sigurni smo da imate odlične izvore. Koje su razlike između krunidbe pokojne Kraljice i kralja Charlesa?

Pa, sasvim su drukčije! Zapravo, svaki monarh ima svoju vlastitu krunidbu i stavlja vlastiti pečat na taj događaj. Svaka je krunidba jedinstvena i različita od prethodne. Ova je krunidba mnogo manja nego posljednja. Za krunidbu kraljice Elizabete II. 1953. godine na cijelu su godinu zatvorili Westminstersku opatiju kako bi postavili osam tisuća sjedala. To se ovoga puta neće dogoditi. Kapacitet Opatije je oko dvije tisuće mjesta i neće stavljati dodatna sjedala. Dakle, veličina ove krunidbe bit će četvrtina prijašnje. Nadalje, ovaj kralj manje je tradicionalan od svoje majke pa će uključiti svakojake tipove ljudi koje ona ne bi uključila. Isto tako, isključuje ljude koje je ona uključila. To djelomično odražava goleme razlike i promjene koje su se zbile u ovoj zemlji i svijetu u posljednjih 70 godina. Znate, kad je Kraljica okrunjena, Britanija je još imala carstvo, aristokracija je još imala veliku političku snagu. Te su se stvari promijenile. Dakle, velik je dio aristokracije sada isključen. Mnogi tradicionalni uzvanici nisu pozvani, a Kralj je pozvao ljude za koje vam prije 70 g. ne bi palo na pamet da ih pozovete. Izuzetno mu je stalo do ljudi koji se bave dobrotvornim radom. Dakle, uključio je dijelove stanovništva koji dosad nikada nisu bili uključeni. Time šalje sljedeću poruku: ovo je novo vrijeme, novo doba i nova vladavina te želi poručiti da on stvari radi drukčije.

Kako gledate na promjene glede krunidbe u Westminsterskoj opatiji? Što kažete na manji broja uzvanika i popis ljudi koji imaju službene uloge na krunidbi?

Mislim da je Kralj mogao srezati taj broj s osam na četiri tisuće ljudi. Trebalo bi nešto truda kako bi ušao tolik broj ljudi, ali ne bi morali zatvoriti Opatiju na godinu dana. Bilo bi nešto skuplje nego sada, ali mislim da je to za mnoge nešto što će doživjeti jedanput u životu. Njegovo je stajalište, primjerice, sljedeće… Parlamentarci su zamoljeni da stoje vani, a njihove supruge, danas bismo rekli partnerice, čak i nisu uključene. Promijenio je stvari za koje osobno smatram da bi doprinijele veličanstvenosti ovog događaja. Oduzeo mu je veličanstvenost, lišio ga je nekadašnjeg sjaja. On i Kraljica nesumnjivo će biti u središtu pozornosti, kao i uvijek, ali ovoga puta ukinuo je mnoge elemente veličanstvenosti i sjaja. Primjerice, većina vojvoda koji su prisustvovali prošloj krunidbi ovoga puta neće biti prisutni. Vojvoda od Argylla prisustvovat će zato što je upravitelj Kraljeve rezidencije u Škotskoj. Ali ako nemate službenu ulogu na dvoru, više nećete biti uključeni. Stoga će izostati veličanstvenost i sjaj koje ne samo da su svi očekivali nego su se nadali da će vidjeti.

Kako komentirate izvješće o popularnosti monarhije koje je BBC objavio prije nekoliko dana?

Držim da je to vrlo zanimljivo i uvelike ohrabrujuće izvješće jer 58 % stanovništva aktivno želi monarhiju, a velik dio stanovništva neodlučan je. No vrlo malen postotak stanovništva želi republiku. Dakako, ljudi su podijeljeni ovisno o dobnim skupinama. Osobe od 18 do 24 godine posjeduju vrlo malo interesa za monarhiju. Kod osoba od 24 do 30 godina starosti već se javlja želja za zadržavanjem monarhije. A među ljudima u određenim godinama, 78 % ih želi monarhiju. Dakle, postoji podjela na nacionalnoj razini i u pogledu dobi jer ljudi vrlo brzo odrastaju, a osobe od 18 do 24 godine predstavljaju samo djelić stanovništva. Isto tako, ne samo da će oni ostarjeti nego u ovoj zemlji svjedočimo i starenju stanovništva, više je starih nego mladih ljudi. Mislim da je općenito gledano ova anketa vrlo ohrabrujuća za monarhiste.

Što mislite, kako će se vladavina kralja Charlesa razlikovati od one pokojne kraljice Elizabete II. i je li britanska monarhija u tranzicijskom razdoblju te kamo će nas ta tranzicija odvesti?

Pa da, Charles je uvelike drukčija osoba od svoje majke. Modernijih je stavova i manje je tradicionalan nego što je ona bila. Posjeduje mnoge interese svoga oca glede okoliša, poljoprivrednih metoda i mnogih drugih tema. Njegov je otac bio jedan od začetnika ekološkog pokreta, dakle posjeduje taj aspekt… Isto tako, prilično jasno daje do znanja da monarhija prvenstveno predstavlja obične ljude. Prije ovoga monarhija je bila usmjerena ne samo na obične ljude nego i na srednju i višu klasu. Čini se da je on donio odluku da se ne mora brinuti o srednjoj i višoj klasi, nego da se u potpunosti treba fokusirati na radničku klasu i da bi ona trebala biti u prvom planu. Smatra da im treba pružiti pozornost koju im prijašnji vladari nisu pružali. Mogli biste reći da živimo u vrlo meritokratskom i egalitarističkom svijetu i da je to svakako ispravan put u smislu da prvenstveno najveći dio stanovništva treba zadržati u fokusu. Ali moje je mišljenje da ga ništa neće stajati ako zauzme stav poput svoje majke: da je monarh svih i da svi imaju ulogu. Smanjuje ulogu tradicionalnih pristaša i povećava ulogu ljudi koji možda i nisu pristaše monarhije. To je proračunati potez i preostaje nam vidjeti koliko je učinkovit. Zasad se čini da je učinkovit jer sve ankete pokazuju da ga ljudi smatraju vrlo poželjnim.

Vidimo da su princ Harry i Meghan, vojvotkinja od Sussexa, na službenim fotografijama koje su dio službenog suvenira povodom krunidbe. Kako to komentirate?

Mislim da je prikladno što su uključeni jer on jest Kraljev sin. Dakako, mogli su naći samo jednu fotografiju staru pet ili šest godina. Očito je da nisu mogli snimiti noviju grupnu fotografiju, iz znanih razloga. Ali ako pogledate ovu fotografiju, Meghan je kao i uvijek prerevna. Ali očito je i da se ne uklapa. Ne mislite li? Pogledajte tu fotografiju. Jedina je koja ima drukčiji položaj i govor tijela.

Da, i gura se u kadar, pokušava biti što više u sredini.

I ne samo to, prema izrazu lica i ponašanju poručuje da će biti drukčija od ostalih kako bi zapela za oko promatrača. Ona je glumica, iskusna izvođačica i dobro zna kako privući pozornost. Ali što se tiče fotografije, pretpostavljam da je savršeno ugodna.

Je li istina da će princ Harry sjediti nekoliko redova iza starijih članova kraljevske obitelji na krunidbi u Westminsterskoj opatiji?

Pa, kola takva glasina. No još nije objavljen raspored sjedenja i u ovom trenu to su čista nagađanja. Ali Harry i Meghan bili su očito vrlo uzrujani zbog rasporeda sjedenja tijekom proslave Kraljičina jubileja. Mnogi od pregovora koji su se nedavno odvijali bavili su se time gdje će njih dvoje sjediti. Prema nekim naznakama, Meghan su savjetovali da ne prisustvuje jer bi bilo preočito da se njihova uloga smanjila, što je štetno za njezin brend u SAD-u. Jer jedino što zapravo može prodati njezina je povezanost s kraljevskom obitelji. I već je postalo vrlo očito na temelju prijašnjeg rasporeda sjedenja da su sad već postali članovi kraljevske obitelji trećeg ranga. Koliko sam shvatila, njezini savjetnici u SAD-u rekli su joj neka ne ide na krunidbu jer će to potvrditi njezinu nevažnost. A ako ne bude išla, moći će plasirati “spin” i reći da bi dobili bolja mjesta da je Meghan otišla, što je, dakako, glupost. Ali nadaju se da će ljudi povjerovati u taj “spin”. No on će prisustvovati, sigurno ga neće staviti u položaj koji bi ga vrijeđao, ali jednako tako, više nije član kraljevske obitelji prvog ranga. Ipak, i dalje je Kraljev sin i Kralj je prilično odlučan u tome da neće nepotrebno poniziti Harryja, iako je i poprilično odlučan da Harry neće iskoristiti svoj položaj. Dakle, radi se o osjetljivoj ravnoteži.

Ali zašto se svi zanimaju za princa Harryja i Meghan? Koju ulogu igraju za britanski narod i koji je njihov utjecaj na ovu krunidbu?

Mislim da će se ispostaviti da će njihov utjecaj na krunidbu biti veoma malen. Oni su distrakcija i, u konačnici, nevažna distrakcija. Mogli bismo i reći da su čak i zabavna distrakcija. Kreiraju scenarije u kojima su u središtu pozornosti sviju, to je ono što oni čine. Uspješni su u dobivanju pozornosti javnosti i novinskih stupaca koje žele, ali nevažni su kada govorimo o monarhiji i krunidbi. Za 20 godina, kada se ljudi budu prisjećali krunidbe, mislite li da će ljudi mariti za Meghan i Harryja?

Neće se toga sjećati.

Bit će samo fusnota! Iz trećeg ranga se pokušavaju prometnuti u prvi rang, a to je osuđeno na propast. S time na umu, oni osiguravaju interes na jedan pomalo jeziv način. Dijelom su grčka tragedija, dijelom šekspirijanska drama, a dijelom Feydeauova farsa.

Je li budućnost monarhije sigurna s princem Williamom i Catherine, princezom od Walesa te njihovom djecom?

Mislim da jest. William je vrlo stabilan i čvrst. I veoma je samozatajan, izuzetno je samozatajan u vezi s privatnim životom. Harry je oduvijek bio izuzetno bučan i agresivan, tražio je pozornost, William nikad nije bio takav. Na neki su način sasvim drukčiji karakteri kao braća. Isto tako, Williama je mentorirala njegova baka i možete vidjeti utjecaj njegove bake, baš kao što je kraljica Mary, baka kraljice Elizabete II., utjecala na nju. Mentorirala ju je, baš kao i njezin otac, pritom mislim na oca kraljice Elizabete II., Georgea VI. Kralj George VI. i kraljica Mary bili su vrlo čvrsti, stabilni i oprezni. Charles je mnogo manje oprezan i posjeduje izraženiji avanturistički duh nego što je to bio slučaj s njegovom majkom, djedom ili pradjedom, Georgeom V., i prabakom, kraljicom Mary. Ali William posjeduje mnogo manje izražen avanturistički duh nego Charles i mnogo je mirniji i oprezniji od Charlesa. Dijeli neke od Charlesovih uvjerenja povezanih s okolišem, ali mnogo je odmjereniji u svom pristupu i mnogo je čvršći nego Charles. A Catherine je savršena za svoju ulogu. Šarmantna, čvrsto stoji na zemlji, ljupka, dobra supruga, majka, prijateljica… Dobra je princeza od Walesa i bit će dobra kraljica. Savršena je za svoju ulogu, baš kao i William, pa mislim da će monarhija biti u vrlo sigurnim rukama. Isto tako, kao roditelji su veoma uključeni u odgoj svoje djece. I osim ako nešto strašno ne pođe po zlu, princ George bit će uvelike nalik na svoga oca. Jer je princ Charles bio pod utjecajem svoje bake, kraljice Elizabete, kraljice majke. Osim toga što je bila velik rojalist, bila je i velik sibarit. U svemu je bila vrlo luksuzna i vrlo emotivna… Ne emotivna, nego sentimentalna. Poticala je Charlesovu osjećajnost. Ali George neće imati nikoga tko će to raditi. Jer Georgeovi dva djeda i baka, Kralj i Middletonovi… Middletonovi su vrlo razumni i skromni ljudi koji čvrsto stoje na zemlji, žele očuvanje tradicije, ali i polagan napredak. Dakle, neće biti nikoga poput kraljice Elizabete, kraljice majke, tko će zapravo potkopati utjecaj Williama i Catherine. Jer je kraljica Elizabeta, kraljica majka, namjerno željela potkopati utjecaj kraljice Elizabete II. i princa Philipa na Charlesa, u čemu je i uspjela. Sve se to nalazi u mojoj knjizi “The Untold Life of Queen Elizabeth the Queen Mother”, koju sam napisala 2012. godine.

