Nisu baš svi sretni što je Let 3 u finalu: “Bolno za uši, još bolnije za oči!”

Riječka grupa Let 3 s antiratnom pjesmom "Mama ŠČ" plasirala se u utorak u završnicu Eurovizije u Liverpoolu, što je prvi ulazak u finale hrvatskih predstavnika na europskom glazbeno-televizijskom natjecanju od 2017. godine. Publika u dvorani nagradila je njihov nastup najglasnijim pljeskom, a komentari su se prelili i na društvene mreže. No, nisu svi oduševljeni.

Hrvatski predstavnici na izboru za pjesmu Eurovizije tema su na društvenim mrežama – bilo oduševljenih, bilo onih za koje je ovaj nastup ipak bio previše.

“Nisam to očekivala od ostatka Europe! Kakav vic da se Hrvatska plasirala u finale, više su nego grozni.”

“Po mom mišljenju Hrvatska je bila jednak kao grozna kao one babuške koje su predstavljale Rusiju 2012. Izgleda da ne postoji preniska razina za Eurosong.”

“Nadam se da će Europa drugačije glasati u subotu… No, zbog loših pjesama one dobre dođu još više do izražaja. Zato je na neki način dobro što je Hrvatska prošla u finale, a da ne spominjem Češku, Moldaviju i Srbiju.”

“Hrvatski nastup bio mi je bolan za uši, a još bolniji za oči. Što se mene tiče Finska i Srbija su najniže točke polufinala. Bizarno što ljudi danas vole, jako žalosno.”

“Jako me razočarala Hrvatska. Tko nosi doslovce gaće na pozornici i misli da je ro prikladno? Pjesma nije sjajna, ali možda bih se i upustio u raspravu da nije tih kostima…”

“Ne mogu vjerovati da je Hrvatska prošla. Nešto definitivno ne štima s cijelim procesom.”

“Krajnje politički izbor. Nizozemska, Latvija i Irska su bile sjajne, ali u polufinale su prošle skandinavske i balkanske zemlje jer su susjedi glasali za susjede. Hrvatska i Srbija su bile očajne.”

“Ne razumijem kako je moguće da je Hrvatska ove godine prošla. Nedostaje nam žiri.”

“Ovo je sramota, i nije me to strah reći, da se Hrvatska kvalificirala, a Irska nije! Potpuna sramota. Svatko ima svoj ukus, ali više ne razumijem ljude. Nisam znao da gledam natjecanje u bizarnostima, ali očito sam gledao. Zato neću gledati nastavak.”

“Nevjerojatno da su Hrvatska i Srbija ušle u finale. Samo napišite suludu pjesmu, obucite se u grozne kostime i pustite kosu, ljudi će vas obožavati. Pjevanje više nije važno, sramota za Euroviziju!”

“Eurosong okuplja i čudne i prekrasne izvođače, ali kako je Hrvatska prošla, ne mogu shvatiti. Ovo je možda najgora pjesma u nedavnoj povijesti Eurosonga.”

“Osjećam se kao da nisam gledala isti show kao drugi. Malta je bila sjajna, Nizozemska magična, Azerbajdžan jako dobar, a Latvija – vau! Oprostite, ali Hrvatska je potpuna budalaština, pjevači iz Srbije i Moldavije ne znaju pjevati, a švedska pjevačica je cijelo vrijeme urlala.”

“Irska je ponovno pokradena! Hrvatska pjesma je odbojna, a Srbija je šaptala cijelo vrijeme da sam se mučila čuti ga bilo što.”

“Finale ima nove žrtve glazbenim bogovima. Tužna sam što Latvija nije prošla jer su po mom mišljenju zaslužili za razliku od smiješnih nastupa Hrvatske i Izraela.”

