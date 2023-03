Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Europska radiotelevizija unija (EBU) objavila je redoslijed nastupa izvođača u polufinalu.

Već smo ranije doznali da hrvatski predstavnik na Eurosongu, Let 3 s pjesmom “Mama ŠČ!”, nastupa prve polufinalne večeri (9. svibnja) u Liverpoolu, a EBU je sad objavio i točan redoslijed nastupa.

Prvo polufinale, 9. svibnja:

1. Norveška: Alessandra “Queen of Kings”

2. Malta: The Busker “Dance (Our Own Party)”

3. Srbija: Luke Black “Samo Mi Se Spava”

4. Latvija: Sudden Lights “Aijā”

5. Portugal: Mimicat “Ai Coração”

6. Irska: Wild Youth “We Are One”

7. Hrvatska: Let 3 “Mama ŠČ!”

8. Švicarska: Remo Forrer “Watergun”

9. Izrael: Noa Kirel “Unicorn”

10. Moldavija: Pasha Parfeni “Soarele şi Luna”

11. Švedska: Loreen “Tattoo”

12. Azerbajdžan: TuralTuranX “Tell Me More”

13. Češka: Vesna “My Sister’s Crown”

14. Nizozemska: Mia Nicolai & Dion Cooper “Burning Daylight”

15. Finska: Käärijä “Cha Cha Cha”

Drugo polufinale, 11. svibnja:

1. Danska: Reiley “Breaking My Heart”

2. Armenija: Brunette “Future Lover”

3. Rumunjska: Theodor Andrei “D.G.T. (Off and On)”

4. Estonija: Alika “Bridges”

5. Belgija: Gustaph “Because Of You”

6. Cipar: Andrew Lambrou “Break A Broken Heart”

7. Island: Diljá “Power”

8. Grčka: Victor Vernicos “What They Say”

9. Poljska: Blanka “Solo”

10. Slovenija: Joker Out “Carpe Diem”

11. Gruzija: Iru “Echo”

12. San Marino: Piqued Jacks “Like An Animal”

13. Austrija: Teya & Salena “Who The Hell Is Edgar?”

14. Albanija: Albina & Familja Kelmendi “Duje”

15. Litva: Monika Linkytė “Stay”

16. Australija: Voyager “Promise”

Dvije polufinalne večeri ovogodišnjeg natjecanja za pjesmu Eurovizije u Liverpoolu vodit će glumica Hannah Waddingham, kantautorica Alesha Dixon i ukrajinska pjevačica Julija Sanina, a u velikom finalu 13. svibnja pridružit će im se popularni televizijski voditelj Graham Norton.

Podsjetimo, “Velikih pet” (Francuska, Njemačka, Španjolska, Italija i zemlja domaćin Velika Britanija), zajedno s aktualnim pobjednicima Ukrajinom, neće nastupiti ni u jednom od polufinala, već direktno nastupa u finalu.

Prošli je tjedan objavljen i kompletan popis izvođača koji nastupaju, a sve pjesme u konkurenciji možete pronaći ovdje.

Što se tiče stanja na službenim kladionicama, Let 3 već dulje vrijeme drži čvrsto 16. mjesto. Favorit kladionica je švedska pjevačica Loreen, a na drugom mjestu je neobičan finski bend Käärijä.

