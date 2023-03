Ozbiljna konkurencija za Let 3: Ova pjesma u dva dana skupila milijun pregleda

Podijeli :

Goran Kovacic / PIXSELL

Armenska predstavnica Brunette objavila je prije dva dana pjesmu Future Lover, s kojom će se natjecati na Eurosongu, a pjesma je na službenom YouTube kanalu Eurosonga već skupila više od milijun pregleda.

“Pobjednica”, “Ova pjesma me taknula u dušu”, “Moćna stvar. Visoko će završiti”, “Fantastično”, “Armenija je servirala kvalitetu”, samo su neki od komentara oduševljenih fanova, piše Index.

Podsjetimo, Let 3 prvi put je pao na eurovizijskoj kladionici sredinom veljače, kada ga je prestigla upravo Brunette, koja tada još nije bila ni objavila pjesmu.

Trenutno se Hrvatska nalazi na 15. mjestu kladionica, a Armenija je 13.

Tko je Brunette?

Brunette je popularna i na Instagramu, gdje je prati 280.000 ljudi.

21-godišnja pjevačica pravog imena Elen Yeremyan pjeva od svoje četvrte godine, a prije šest godina počela je sama pisati tekstove za svoje pjesme. “Jako sam sretna što ovo mogu podijeliti s vama. Sama stvaram glazbu, a ovoga puta ću je podijeliti s europskom publikom”, napisala je Elen na društvenim mrežama.

U dobi od 18 godina Elen je objavila svoj debitantski singl Love the Way You Feel. Prošle godine objavila je pjesme Gisher, Smoke Break i Bac kapuyt achqerd.

