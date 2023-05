Pogledajte što strani mediji pišu o nastupu Leta 3

Podijeli :

Švedska pjevačica Loreen s pjesmom Tattoo pobjednica je ovogodišnje Eurovizije održane u Liverpoolu. Let 3 za Hrvatsku je osvojio 13. mjesto.

Hrvatski predstavnici Let 3 osvojili su 13. mjesto sa 123 boda. Zanimljivo je da su Riječani osvojili deset puta više bodova publike nego žirija, odnosno samo je pet zemalja dobilo više glasova gledatelja od njih.

Let 3 je energičnim nastupom oduševio mnoge, a BBC ih je nazvao “esencijom Eurosonga”.

“Hrvatska je u finalu prvi put od 2017., a samo njihovi brkovi su dovoljno impresivni da zasluže biti u finalu. Njihovi kostimi “bazde” na Euroviziju. Šljokice, vojna odjela, mornarske oprave, u jednom dijelu podsjećaju i na Bohemian Rhapsody. Bend se skinuo u donje rublje, a ako vam to nije dosta, tu su i rakete”, napisao je BBC.

Da je Let 3 ponudio ono što Eurosong stvarno želi misle i u Guardianu.

“Ovo ćete gledati na eurovizijskim clipovima godinama. Obožavam ovo. To je ono što Eurovizija donosi svjetskoj sceni. To nije samo pop glazba, već performans. Let 3, nazdravljam vam”, opisao je Guardian.

