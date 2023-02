Opet na tronu: S mjesta najpraćenije žene Instagrama skinula i Kardashianku

Podijeli :

Stigla je nova kraljica Instagrama. Od jučer je Selena Gomez službeno vratila svoju krunu i nadmašila najmlađu nasljednicu klana Jenner-Kardashian te ponovno postala najpraćenija žena na Instagramu.

Nije prvi put da Selena Gomez drži prvo mjesto — godinama je bila miljenica na Instagramu i izvan njega, a prethodno ju je zasjenila pjevačica Ariana Grande 2019. na vrhuncu svoje slave zbog albuma Thank U Next te je postala prva žena na Instagramu koja ima 300 milijuna pratitelja, piše Evening Standard.

U ovom trenutku, Selena Gomez ima 381 milijun pratitelja, a Kylie Jenner je stala na njih 380.

To ima smisla, s obzirom na Seleninu sve veću slavu posljednjih mjeseci — hvaljena je za svoju izvedbu u seriji Only Murders In The Building, objavila je kritički hvaljeni dokumentarac o njezinim mentalnim problemima i družila se s jednako poznatim licima, poput mladog para Peltz-Beckham…

U međuvremenu, Jenner se razišla s reperom Travisom Scottom i zauzeta je odgojem dvoje male djece što bi objasnilo zašto je Instagram razumljivo ostao u drugom planu posljednjih mjeseci. No, to ne znači da je ostala podalje od naslovnica jer je nedavnom fotografijom na kojoj se za Valentinovo ljubi s najboljom prijateljicom Anastasijom Karanikolaou podigla prašinu.

Dakle, smeta li to Jenner što više nije najpraćenija žena na Instagramu? Nakon što je Selena objavila nedavni vodič za oblikovanje obrva, pratitelji su primijetili da se Kylie okušala u sličnom trendu.

Sama Gomez se tada oglasila poručivši pratiteljima: “Slažem se, @kyliejenner, sva usporedba je nepotrebna. Ja sam obožavatelj Kylie!”

Osim toga, s obzirom na broj pratitelja ovog para u tako tijesnoj konkurenciji, možda neće proći predugo dok Jenner ponovno ne bude na vrhu.

