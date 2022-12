Poznati glumac preminuo u snu: Imao je samo 56 godina

Podijeli :

Izvor: Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Holivudski glumac Brad William Henke iznenada je preminuo.

Bivši igrač NFL-a, koji je počeo glumiti i pojavljivao se u mnogim TV serijama, uključujući i hit ostvarenje „Orange Is The New Black“.

Obitelj je otkrila da je Henke umro u snu 29. studenog, ali uzrok smrti nije naveden.

Rođen 10. travnja 1966. u Columbusu u Nebrasci, a odrastao u Coloradu, Henke je igrao američki nogomet na Sveučilištu u Arizoni, gdje je bio kapetan tima i studentski novinar.

Nakon što su ga ozljede primorale da se povuče 1994. godine, Henke se preselio u Los Angeles da bi se bavio trenerskim poslom.

Glumac je dobio svoju prvu glavnu ulogu u komediji „Nikki“ 2000-2002, prenosi Nova.rs.

Henke je imao male uloge u brojnim serijama tijekom ranih 2000-ih. Pojavio se u filmovima „Ubojstvo Richarda Nixona“, „Ja i ti i svi koje znamo“, „Zodiac“, „Sjeverna zemlja“, „Svjetski trgovački centar“ i „Hollywood“.

Iza Brada je ostala majka Tami, sestra Annette, supruga Sonja, posinak Aaden, pokći Leasa i unuka Amirah.

