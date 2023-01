Princ Harry nastavlja otkrivati obiteljske tajne: “Ne žele se pomiriti sa mnom”

Princ Harry nastavio je govoriti o razdoru u britanskoj kraljevskoj obitelji, istaknuvši kako njegova otac i brat nisu spremni za pomirenje od strane njegovog oca i brata.

“Želio bih svog oca nazad. Želio bih svog brata nazad”, kazao je princ Harry novinaru Tomu Bradbyju u intervjuu koji bi trebao biti prikazan na ITV1 u nedjelju. Aktualni vojvoda od Sussexa je istaknuo kako “nisu pokazali apsolutno nikakvu spremnost za pomirenje”.

Harry i Meghan bit će pozvani na krunidbu kralja Charlesa Princ Harry i Meghan iznijeli nove teške optužbe na račun njegove obitelji VIDEO Princ Harry optužio kraljevsku kuću da igra prljavo

U nedjelju se očekuje i emitiranje intervjua s Andersonom Cooperom za popularni show “60 minuta” kojeg je CBS opisao kao “prvi američki televizijski intervju princa Harryja u kojem je razgovarao o svojim nadolazećim memoarima “Spare” i prisjetio se svog djetinjstva, gubitka majke i života kao vojvode od Sussexa”.

U video objavljenom u ponedjeljak Cooper je pitao princa Harryja o kritikama upućenim njemu i njegovoj supruzi Meghan, vojvotkinji od Sussexa, u vezi s odlukom da se povuku sa svojih kraljevskih dužnosti, ali je javno iznio svoje pritužbe zbog toga što je dovelo do tog poteza.

Drugi sin kralja Charlesa ponovio je da je pokušao privatno riješiti problem. “I svaki put kad sam to pokušao učiniti privatno, dolazilo je do brifinga i curenja informacija i podmetanja priča protiv mene i moje žene. Znate, obiteljski moto je ‘Nikada se ne žali, nikad ne objašnjavaj'”, dodao je.

Par je nedavno dospio na naslovnice zbog Netflixovog dokumentarca “Harry & Meghan” koji je premijerno prikazan prošlog mjeseca. U njemu je par podijelio priče o upoznavanju i poglede na to kako su mediji tretirali njih i njihove obitelji.

Također se očekuje da će princ Harry otkriti više detalja o svom životu u kraljevskoj obitelji i izvan nje u nadolazećem televizijskom intervjuu za britansku mrežu ITV, u kojem je rekao: “Želim obitelj, a ne instituciju.”

“There comes a point when silence is betrayal.”



