Prinčevi Harry i William neće uživati u gledanju nove sezone Krune

Podijeli:







Izvor: ALKIS KONSTANTINIDIS / POOL / AFP

Nadolazeća sezona Krune prikazat će neke od najbolnijih trenutaka za kraljevsku obitelj, a princu Williamu i princu Harryju moglo bi biti vrlo teško podnijeti gledanje tih scena.

ET je nedavno razgovarao s kraljevskom stručnjakinjom Katie Nicholl, koja je objasnila s čime se prinčevi možda bore kada je u pitanju 5. sezona Krune, koja uglavnom pokriva devedesete godine prošlog stoljeća, koje su bile posebno burno i mračno vrijeme za obitelj.

“Mislim da će ova serija biti prilično neugodna za gledanje, ne samo kraljici supruzi Camilli i kralju Charlesu, već i Williamu i Harryju”, objasnila je Nicholl. “Scene koje su dovele do smrti njihove majke bit će im vrlo, vrlo neugodne.”

VEZANA VIJEST Bivši britanski premijer kritizira seriju Kruna: To je gomila besmislica

Princeza Diana poginula je u šokantnoj prometnoj nesreći u Parizu 1997. godine, u dobi od 36 godina. Tada su William i Harry imali 15 i 12 godina.

“Ovo je razdoblje koje su morali proživjeti javno. Čuli smo Harryja kako govori o stvarnom utjecaju koji je to imalo na njegov život, kao i na Williama”, podijelila je Nicholl i objasnila da je najveći problem kraljevske obitelji i kritičara serije s trenutnim sezonama taj što se radi o ljudima koji su i danas živi.

“Događaji su stari 25 godina, ali se i dalje čine vrlo aktualnima jer neprestano dospijevaju na naslovnice, uglavnom kroz filmove i TV serije poput ove”, rekla je. “Ovo se jednostavno čini neugodno blizu.”

“S obzirom na to, uz svu medijsku pompu i pozornost koju je serija dobila, uopće me ne bi iznenadilo da ovo postane najbolje ocijenjena sezona, u smislu brojki gledanosti”, dodala je Nicholl.

Još jedan element nespretnosti može proizaći iz odabira glumca Dominica Westa, Harryjevog prijatelja u stvarnom životu, da glumi mlađeg Charlesa.

“Mislim da bi svaki glumac iskoristio priliku da glumi Charlesa jer, očito, to je prekrasna prilika,” rekla je Nicholl.

“Stoga mislim da je to velika odgovornost za glumce”, rekla je Nicholl. “To nije samo uloga i nije samo lik. To je stvarna osoba koja je sada postala kralj i to je iskopavanje prošlosti od koje bi se on radije rastao.”

Peta sezona Krune 9. studenog stiže na Netflix, piše MSN.