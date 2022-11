Pjevačica je nadmašila Drakea koji je držao prethodni rekord s devet najboljih na Bilboardovoj ljestvici prošle godine.

Taylor Swift je novim albumom Midnights postigla ocjenu 10 od 10 i postala prva izvođačica u povijesti koja je zauzela Top 10 mjesta na Billboard Hot 100 ljestvici u SAD-u.

Billboard je u ponedjeljak izvijestio da je Swift nadmašila Drakea, koji je držao prethodni rekord s devet od Top 10 pjesama u tjedan dana u rujnu 2021, piše Guardian.

10 out of 10 of the Hot 100??? On my 10th album??? I AM IN SHAMBLES. https://t.co/q1n5Zc6pYA