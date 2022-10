Podijeli:







Izvor: JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / AFP

Britanski bend Queen objavio je izgubljenu pjesmu s pokojnim Freddiejem Mercuryjem prvi put u više od osam godina.

Pjesma “Face It Alone” originalno je snimljena za vrijeme snimanja albuma “The Miracle” 1988., ali nije ušla u konačnu verziju.

Pronađena je kada se bendov produkcijski tim vratio tim snimkama kako bi pripremio novo izdanje tog albuma.

Singl je prva nova skladba s Mercuryjem od albuma “Forever” 2014. koji je uključivao tri do tada nepoznate pjesme s pjevačem pod naslovom “Let Me In Your Heart Again”, “Love Kills” i “There Must Be More to Life Than This”.

Bivši frontmen benda umro je od komplikacija od AIDS-a 1991. u dobi od 45 godina.

Bend koji su činili Mercury, Brian May, Roger Taylor i John Deacon osnovan je 1970. godine, a proslavio se pjesmama kao što su “Bohemian Rhapsody” i “We Will Rock You”.

Govoreći o otkriću, May je rekao da je sretan što su snimku pronašli i što se na njoj može čuti svu četvoricu članova benda.

“Zaboravili smo na tu pjesmu, ali bila je ondje, pravi dragulj. To je divno, pravo otkriće. To je jako strastvena pjesma”, rekao je Taylor.

Bend će 18. studenoga ponovno izdati svoj 13. album “The Miracle”, koji je prvi put objavljen 1989. godine.

Album, na kojem se nalaze pjesme “I Want It All”, “Breakthru” i “The Invisible Man” popeo se tada na prvo mjesto top-lista u Britaniji.

