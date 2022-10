Ralph Fiennes brani J.K. Rowling: Odvratno je zlostavljanje kojem je izložena

Podijeli:







Izvor: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Zvijezda filmova o Harryju Potteru Ralph Fiennes branio je u novom intervjuu autoricu serijala o malom čarobnjaku, književnicu J.K. Rowling, i osudio zlostavljanje koje je nedavno pretrpjela zbog svojih stavova o transrodnim osobama.

U razgovoru za New York Times, Fiennes je pojasnio svoje mišljenje o tom pitanju i kritizirao široku kulturu otkazivanja, rekavši da je “zlostavljanje usmjereno prema njoj odvratno”.

Engleski glumac koji je glumio lorda Voldemorta u filmovima o Harryju Potteru rekao je: “J.K. Rowling napisala je ove sjajne knjige o osnaživanju, o maloj djeci koja pronalaze sebe kao ljudska bića. Radi se o tome kako postati bolje, jače, moralnije ljudsko biće. Verbalno zlostavljanje upućeno prema njoj je odvratno, užasno.”

“Mislim, mogu razumjeti da netko može biti ljut na ono što ona govori o ženama. Ali to nije neki opsceni, uberdesničarski fašist. To je samo žena koja govori: ‘Ja sam žena i osjećam da sam žena i želim moći reći da sam žena.’ I razumijem odakle to dolazi. Iako nisam žena”, rekao je Fiennes.

JK Rowling je dosad poricala sve tvrdnje da je transfobna, što je dovelo do svojevrsnog raskola između obožavatelja Harryja Pottera. Naime, nakon što je puno tvitala o trans-temama, Rowling je 2020. objavila poduži osobni esej u kojemu govori o svojim iskustvima s obiteljskim zlostavljanjem i seksualnim napadima, kao i o rodnom identitetu. Od tada stvari za autoricu nisu iste jer su nake stvari koje je tamo otkrila opisane i doživljene kao vrlo kontroverzne, piše Far Out.

Uz to, Rowling je nedavno objavila prijetnje smrću koje je primila na Twitteru kada je podijelila zabrinutost za Salmana Rushdieja koji je brutalno napadnut dok je držao govor u New Yorku.

Fiennes je u intervjuu kritizirao “kulturu otkazivanja”, objašnjavajući da mu se gadi crno-bijeli način razmišljanja. “Pravednički bijes je pravedan, ali često postane pomalo glup jer ne može naći put kroz sive zone. Nema nijansi”, zaključio je.

