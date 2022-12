Smrti koje su šokirale svijet: Ove slavne osobe umrle su u 2022.

Podijeli :

Izvor: Jonathan Brady / POOL / AFP, Ilustracija

Brojna poznata lica napustila su nas tijekom 2022. godine. Talentirani glumci, glazbenici, dizajneri... Iza njih ostalo je mnogo filmova, pjesama i sjećanja...

Kraljica Elizabeta II.

Kraljica Elizabeta II., najdugovječnija britanska vladarica i najstariji monarh na svijetu, bila je vladarica Velike Britanije i 14 drugih zemalja Commonwealtha, kao i vrhovna poglavarica Crkve Engleske.

Ranije ove godine kraljica Elizabeta proslavila je 70. godina na prijestolju.

Kraljica je umrla 8. rujna u svom dvorcu Balmoral u Škotskoj.

Olivia Newton-John

Australska glumica i pjevačica rođena u Velikoj Britaniji Olivia Newton-John, zvijezda filma “Briljantin”, umrla je u 74. godini.

Glumica je “mirno umrla jutros na svom imanju u južnoj Kaliforniji okružena obitelji i prijateljima”.

Svjetski čelnici opraštaju se od bivšeg pape Benedikta XVI. “60 posto kupljenih nekretnina u Hrvatskoj ove godine plaćeno je gotovinom”

Zadnjih 30 godina se liječila od raka dojke.

Lakirane kose, u kožnoj jakni, Olivia Newton-John postala je svjetski poznata ulogom u kultnoj glazbenoj komediji “Briljantin” u kojoj je s Johnom Travoltom izvela hit “You’re the One That I Want”.

Anne Heche

Američka glumica Anne Heche umrla je nakon što liječnici proglasili moždanu smrt, tjedan dana nakon prometne nesreće u kojoj je sudjelovala u Los Angelesu.

Anne Heche je glumila u velikom broju filmova u 1990-im, među kojima u “Šest dana, sedam noći” i “Donnie Brasco”. Poznata je i po ulozi u sapunici “Another World” za koji je 1991. nagrađena Emmyjem.

U 1990-im bila je u vezi s voditeljicom Ellen DeGeneres, što su mediji pomno pratili.

Bob Saget

Bob Saget, glumac i komičar najpoznatiji kao veseli tata u televizijskom sitcomu “Puna kuća”, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Orlandu na Floridi.

Saget je od 1987. do 1995. glumio oca udovca Dannyja Tannera u filmu “Puna kuća”, te u nastavku “Punija kuća” od 2016. do 2020.

U emisiji je Tanner dijelio svoj dom sa svoje tri kćeri, šogorom i najboljim prijateljem.

Glumac je također vodio emisiju “America’s Funniest Home Videos” od 1989. do 1997. godine.

Kirstie Alley

Glumica Kirstie Alley, poznata po ulogama u tv serijama ‘Kafić Uzdravlje‘ (Cheers) i ‘Veronica’s Closet’ (Veronikine tajne), filmu ‘Drop Dead Gorgeous’ (Crkni ljepotice) i seriji filmova ‘Gle tko to govori‘ umrla je 6. prosinca u dobi od 71 godine nakon kratke borbe s rakom.

Alley je popularnoj tv seriji ‘Kafić uzdravlje’ od 1987. glumila lik Rebecce Howe.

Godine 1991. dobila je Zlatni globus za najbolju glumicu i Emmy za glavnu glumicu, a drugu nagradu Emmy dobila je 1994. za ulogu Sally Goodson u filmu “Davidova majka”. Značajne uloge ostvarila je i u filmovima ‘Star Trek II: Khanov bijes’ i kultnom filmu ‘Drop Dead Gorgeous’ (Crkni ljepotice).

Aaron Carter

Pjevač Aaron Carter umro je 5. studenog u 34. godini života.

Carter se proslavio kao dječja zvijezda s hitovima poput I Want Candy i That’s How I Beat Shaq, a bio je poznat i po tome što je bio mlađi brat Backstreet Boysa Nicka Cartera.

Robbie Coltrane

Robbie Coltrane, jedan od omiljenih glumaca Harry Pottera koji je utjelovio lik Rubeusa Hagrida, preminuo je u listopadu.

Coltrane je bio jedan od najomiljenijih komičara u Ujedinjenom Kraljevstvu prije nego što se okrenuo glumi.

Škotska zvijezda, čije je pravo ime Anthony Robert McMillan, ostat će najviše upamćen po ulozi Hagrida, voljenog čuvara Hogwartsa, te ulozi psihologa dr. Eddieja ‘Fitza’ Fitzgeralda u popularnoj krimi seriji Cracker.

Ivana Trump

Ivana Trump, prva supruga bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, preminula je 14. srpnja.

Zajedno su imali troje djece: Donalda Jr., Ivanku i Erica Trumpa.

Ivana Trump, koja je odrasla pod komunističkom vladavinom u bivšoj Čehoslovačkoj, udala se za Donalda Trumpa 1977. godine. Par se razveo 1992. godine.

Ray Liotta

Ray Liotta, karizmatični glumac najpoznatiji po ulozi u filmu “Dobri momci”, umro je u svibnju u 68. godini života.

Plenković i Jandroković čestitali Novu godinu Objavljeni detalji o sprovodu bivšeg pape Benedikta XVI.

Liotta je rođen u New Jerseyju da bi bio napušten i ostavljen u sirotištu. Udomili su ga kad je imao šest mjeseci, a biološku je majku upoznao tek nakon 40. godine i rekao da joj je do tad već sve oprostio.

Nakon nekoliko manjih uloga na televiziji i sporedne uloge u filmu “The Lonely Lady” iz 1983., Liotta je nagrađen Zlatni globusom za ulogu u filmu iz 1986. “Čudesna djevojka”. Potom je tri godine nakon toga odigrao zapaženu ulogu u filmu “Polje snova””, a pravu slavu donijela mu je uloga Henryja Hilla u “Dobrim momcima” Martina Scorseseja.

Devedesetih je ostvario niz uloga, više ili manje zapaženih. Za ulogu Franka Sinatre u filmu “Frank Sinatra” dobio je nagradu američkog Udruženja scenarista.

Pele

Brazilska nogometna legenda Pele preminuo je 29. prosinca nakon borbe s teškom bolešću.

Pele je svjetski rekorder s 1.281 golom u 1.363 utakmica u svojoj 21 godinu dugoj karijeri. U 92 nastupa za svoju zemlju upisao je 77 golova., a vijest o njegovoj smrti objavio je BBC.

Velikoj nogometnoj legendi rak debelog crijeva dijagnosticiran je u rujnu 2021., a u psoljednjih nekoliko tjedana zdravstveno stanje mu se dosta pogoršalo.

Jedini igrač koji je trostruki svjetski prvak (1958., 1962. i 1970.), bio je hospitaliziran u veljači na dva tjedna zbog urinarne infekcije koja mu je otkrivena na redovitom pregledu.

Bill Russell

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Amerikanac Bill Russell preminuo je u 88. godini.

“Bill Russell, najplodonosniji pobjednik u povijesti američkog sporta, preminuo je danas u miru u 88. godini života, uz svoju suprugu Jeannine”, objavila je obitelj jednog od najvećih košarkaša u povijesti u kolovozu.

Vivienne Westwood

Britanska dizajnerica Vivienne Westwood, jedno od najvećih imena britanske mode poznata po buntovništvu i izazivanju autoriteta, umrla je u četvrtak.

Karijera Vivienne Westwood bila je obilježena buntovništvom i političkim angažmanom. Bila je poznata kao nepokolebljiva aktivistica i na modne je piste donijela stvari do kojih joj je bilo stalo, poput borbe protiv klimatskih promjena, zagađenja ili podrške osnivaču WikiLeaksa Julianu Assangeru.

Protestne majice s porukama ili transparente nosili su njezini modeli na pistama.

Westwood je izgradila ime na kontroverznom punk i novovalnom stilu 70-tih godina prošlog stoljeća. Oblačila je Sex Pistolse.

Massimo

Massimo Savić umro je 23. prosinca.

Hrvatski pjevač i skladatelj, Massimo Savić rođen je u Puli 1962. godine. Godine 1982. osniva art rock grupu Dorian Gray s kojom 1983. objavljuje album “Sjaj u tami”, a godinu dana kasnije i “Za tvoje oči”. Bend predvođen Massimom postao je popularan odmah po objavi prvog albuma.

Od 1986. nastupa samostalno te izdaje albume “Stranac u noći”, “Elements”, “Massimo”, “Vještina 1”, “Vještina 2”, “Sunce se ponovo rađa”, “Dodirni me slučajno”, “1 dan ljubavi” i “Sada”. Nakon 2003. uslijedili su albumi s pjesmama koje mu četiri godine za redom donose nagradu Porin.

Lukas Nola

Nakon duge i teške bolesti u Zagrebu je umro filmski redatelj Lukas Nola (58), dobitnik više nagrada, među njima i državne nagrade “Vladimir Nazor” kao i nagrada na Pula film festivalu. Režirao je i na televiziji i u kazalištu, pisao i dramske tekstove, režirao više eksperimentalnih filmova. Mini dramsku seriju “Čuvar dvorca” Nola je kao scenarist i redatelj napravio za HRT, a serija je 2018. prodana svjetskom televizijskom tržištu.

Lukas Nola objavio je i knjigu “Bilo je dobro, bilo je toplo”.

Aki Rahimovski

Rahimovski se rodio u Nišu 1955. godine. Kao tinejdžer je bio član nekoliko sastava, a 1975. s gitaristom i skladateljem Huseinom Hasanefendićem – Husom, Juricom Pađenom, i u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom, osnivaju “Parni valjak”.

Može li grgljanje slanom vodom pomoći kod upale grla? Zašto je švicarski sir pun rupa?

Među brojnim pjesmama koje je zauvijek obilježio svojom interpretacijom su: “Ljubavna”, “Neda”, “Prokleta nedjelja”, “Lutka za bal”, “Kao ti”, “Uhvati ritam”, “Ugasi me”, “Jesen u meni”, “Sve još miriše na nju”, “Zastave”, “Zagreb ima isti pozivni”, “Moja je pjesma lagana”, “Stranica dnevnika”, “Pusti nek traje”…

Mislav Bago

U kolovozu nas je napustio kolega novinar Mislav Bago.

Mislav je dobitnik niza nagrada za svoj rad, a u medijskom svijetu ostat će zapamćen po svom karakteru i prepoznatljivom stilu i kojem novinarstvo nikada nije bio samo posao nego poziv.

Ivica Osim

Legendarni Ivica Osim preminuo je u 81. godini života u Grazu u svibnju ove godine.

Papa emeritus Benedikt XVI.

Papa emeritus Benedikt XVI., preminuo je u 95. godini na Staru godinu.

Zdravstveno stanje bivšeg pape već neko vrijeme nije bilo dobro, zbog čega je i aktualni papa Franjo u više navrata pozivao vjernike na molitvu.

Papa emeritus Benedikt XVI., pravim imenom Joseph Ratzinger, rođen u Bavarskoj i izabran je za Papu 2005., no odrekao se službe 2013. zbog narušena zdravlja te se povukao u samostan u Vatikanskim vrtovima.

Osmi je Nijemac koji je postao papa u 2000 godina staroj povijesti katoličanstva, i drugi netalijan u gotovo 500 godina, Ratzinger je odabrao ime Benedikt u čast svetog Benedikta, utemeljitelja europskog redovništva u 5. stoljeću.

Vesna Bosanac

Heroina Domovinskog rata, doktorica Vesna Bosanac, umrla je 21. ožujka nakon duge i teške bolesti.

Doktorica Bosanac s brojnim djelatnicima nije napuštala bolnicu do pada grada Vukovara, a onda je završila u zatočeništvu. Tri tjedna provela je u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, još dva dana u Beogradu, prije nego je razmijenjena i prije nego je stigla u Zagreb u prosincu 1991.

Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, primila je “Povelju Republike Hrvatske” u ime Opće županijske bolnice Vukovar od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, a Udruga branitelja Podravke u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata dodijelila joj je Veliku zlatnu plaketu za sve što je učinila za dobrobit Hrvatske.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.