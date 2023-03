Što se dogodilo s bendom koji je autor uvodne pjesme “Prijatelja”?

Podijeli :

LEE CELANO / AFP

Tematska pjesma kultne serije "Prijatelji" postala je hit, ali njena popularnost je dovela do raspada benda koji ju je snimio.

Serija “Prijatelji” emitirala se od 1995. do 2004. godine, a svima su poznati stihovi uvodne melodije pjesme “I’ll Be There For You” koju je snimio bend The Rembrandts, prenosi Nova.rs.

Ova serija je zauvijek promijenila živote članova benda The Rembrandts nakon što je njihov hit korišten u uvodu više od 200 epizoda jedne od najpopularnijih serija svih vremena.

“Naš menadžer je rekao da se za sitcom traži tematska pjesma, a Kevin Bright, izvršni producent serije, bio je obožavatelj The Rembrandtsa”, rekao je član benda Danny Wilde, prenosi Guardian.

Međutim, popularnost pjesme nije donijela sreću bendu, već je dovela do raspada. Wilde je otkrio da su članovi benda, nakon ponude koju su dobili, bili podijeljeni, ali na kraju su ipak odlučili snimiti naslovnu pjesmu.

“REM-ov “Shiny Happy People” je svirao preko scene s fontanom i htjeli su nešto s istim tempom. Verziju od 43 sekunde snimili smo dva dana kasnije. Producenti su došli u studio i htjeli napraviti nešto svoje. Napravili su nekoliko snimaka, rekli smo im da je u redu, a kada su otišli, izbrisali smo to i stavili svoje”, objasnio je Wilde.

Jednom kada su ljudi shvatili da smo to mi, to je uništilo našu “cool vibru”, istaknuo je glazbenik i dodao da su tako prešli s “cool klubova na nastupe gdje su roditelji dovodili djecu”.

Danny Wilde je objasnio da je tako pjesma, koja je stekla planetarnu popularnost, postala teret za bend, te je na kraju postala i razlog njegovog raspada.

Međutim i nakon što su se članovi benda rastali kada je u pitanju njihova tadašnja suradnja u okviru grupe, Wilde i Solem su se ponovno okupili, pa i sada rade albume i sviraju.

“Svaki put kad se pusti, ima malo zarade. To je samo novčić ili što već, ali skuplja se. Moja djeca su na fakultetu i dobio sam prekrasan dom. Nisam bogat, ali mi je ugodno”, rekao je Wilde na pitanje o zaradi od svog najvećeg hita.

