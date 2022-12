Taylor Swift režira svoj prvi dugometražni film

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Mark Blinch/File Photo

Pjevačica Taylor Swift režirat će svoj prvi dugometražni film. Projekt je u pripremi, objavila je američka producentska kuća Searchlight Pictures.

“Taylor je jedinstvena umjetnica i autorica. Prava je radost i privilegija surađivati s njom dok ona kreće na novo i uzbudljivo kreativno putovanje“, navela je producentska kuća.

Pjevačica (32) već je napisala i režirala jedan kratki film „All Too Well: The Short Film“, koji je osvojio glazbenu nagradu MTV-a.

Taylor Swift je ove godine izdala deseti album „Midnights“, dok su pjesme s tog albuma stigle na prvo mjesto Bilboardove hit liste 100 najboljih pjesama.

