ToMa rasplesanim hitom “Budala ja” najavljuje svoj prvi album

Podijeli:







Izvor: Mislav Žabarović

Svestrani glazbenik ToMa u svom novom singlu 'Budala ja' donosi najbolje od svega što volimo od plesnih i urbanih stilova. Tekst i glazbu ovaj put potpisuje ToMa, a aranžman i produkciju talentirani i poznati producent, Ivan Pešut.

‘Budala ja’ nam donosi dugoočekivani ToMin prepoznatljiv zvuk koji publika željno iščekuje još od nastupa na Dori 2021. godine s pjesmom ‘Ocean of love’ gdje je stekao brojne simpatije i naklonost pubike.

Prvi album

Ovim singlom ToMa najavljuje svoj prvi album koji bi trebao ugledati svjetlo dana već sljedeće godine.

“‘Budala ja’ jedna je od posljednjih pjesama koje će se naći na mom prvom albumu koji izlazi sljedeće godine. Sam sam autor i teksta i glazbe što me posebno raduje jer sam dobio priliku u potpunosti se dati kao autor i izvodjač u nečemu sasvim novom za mene. Pjesma pršti energijom i najveća želja mi je da ju ljudi shvate onakvom kakva jest- zabavna i opuštena. Bez pretjeranih analiza i poruka. Samo zabava. Mislim da sam odavno čekao jednu ovakvu pjesmu. Produkciju pjesme potpisuje Ivan Pešut, jedan od najboljih producenata u Hrvatskoj”, rekao je ToMa.

Videospot koji prati pjesmu djelo je Andrije Jurčevića koji je ToMin stalni suradnik i potpisuje većinu njegovih spotova. Posebnu ulogu u spotu imale su cure iz Plesnog studia Korak, poznate po svom nastupu u Supertalentu i koreografkinja Magdalena Katić. Njihov doprinos spotu i cijelom vizualu dao je posebnu prepoznatljivost.

ToMa je već imao priliku pokazati svoje plesne i glumačke sposobnosti u mjuziklu Bitanga i Princeza u kojem je imao glavnu ulogu, a to je još jednom potvrdio i u spotu za singl ‘Budala ja’, koji je premijerno prikazan na promociji koja se održala u Zagrebu 18.10. u baru Spunk na kojoj su se pojavili brojni ToMini prijatelji i kolege glazbenici.

“Urbani vibe, oldschool vizual su bili must have u ovoj priči. S obzirom da sam i sam kao dijete bio plesač, vrlo prirodno je došlo da se i moji plesni koraci provuku kroz ovu pjesmu! Drago mi je da sam imao priliku u utorak okupiti svoje brojne prijatelje, kako iz privatnog kruga tako i poslovnog te s njima proslaviti izlazak nove pjesme i spota. Koncertna promocija održana je u Spunku, uz odličnu atmosferu i glazbene goste – a mislim da je to najbolji način da se zahvalim svima koji već godinama zajedno sa mnom grade ovu moju glazbenu priču. Pa i ovom prilikom želim zahvaliti svakoj osobi koja je bila i najmanjim dijelom uključena u kreativne procese stvaranja mojih pjesama i spotova. Ovo je samo još jedna stepenica za sve nas! A, album koji slijedi neka bude i kruna ove naše poslovno prijateljske suradnje”, rekao je ToMa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram