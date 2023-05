U Rijeci postavljena zanimljiva instalacija u znak podrške Letu 3

Podijeli :

Goran Kovačić/Pixsell

Let 3 večeras nastupa u prvom polufinalu Eurosonga, a tim je povodom u znak podrške riječkom sastavu postavljena zanimljiva instalacija pred gradskom upravom u Rijeci.

Postavljena su dva velika zlatna kotača uz koje se nalaze mali zlatni traktor i cvijeće. Mnogi prolaznici su zastali i fotkali se.

“Traktor je danas trebao biti s nama”

Podsjećamo, Let 3 će večeras u Liverpoolu Hrvatsku predstaviti pjesmom Mama ŠČ! Mrle je ranije za YouTube kanal Eurosong.hr otkrio gdje se nalazi traktor i poslao je važnu poruku svim fanovima u Hrvatskoj. Rekao je da je traktor zapeo u Metaverseu zbog Brexita.

“I onda se ti portali, ovaj, engleski, i ovi europski, teško se mogu uskladiti… Jednostavno je neka zbrka nastala. Inače je trebao biti danas s nama”, objasnio je.

“Mi nismo namjeravali ni doći do finala, a sad, hoćemo li doći do finala, jednostavno to nije bitno”, kaže Mrle i dodaje da će pokušati opravdati povjerenje glasača:

“Mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo to što su nas poslali na Euroviziju”, rekao je Mrle.

Goran Kovačić/Pixsell

