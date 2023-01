Umrla je Lisa Loring, prva televizijska Wednesday Addams

Podijeli :

Izvor: AFP

Lisa Loring, glumica koja je glumila Wednesday Addams u prvoj ekranizaciji Obitelji Addams, umrla je u 64. godini od moždanog udara. Loring je umrla u subotu navečer u bolnici okružena obitelji, rekla je njezina kći za Variety.

“Otišla je mirno, a obje njezine kćeri su je držale za ruke”, rekla je njezina prijateljica, autorica Laurie Jacobson. Jacobson je napisala na Facebooku da je Lisa Loring doživjela snažan moždani udar izazvan pušenjem i visokim krvnim tlakom i da je tri dana bila na aparatima prije nego što ih je njezina obitelj odlučila isključiti.

Prva Wednesday u povijesti

Loring je glumila Wednesday Addams od 1964. do 1966. u prvoj adaptaciji dobivši ulogu kada je imala samo pet godina. Njezina izvedba jezive Addamsove kćeri, s njezinom gotičkom crtom i klasičnim pletenicama, odjeknula je kroz film i TV, uvelike utječući na daljnje izvedbe lika.

Nedavna Netflixova adaptacija s Jennom Ortegom u glavnoj ulozi iznjedrila je viralni ples inspiriran Lisinim pokretima iz originalne serije.

Loring je rođena kao Lisa Ann DeCinces na Maršalovim Otocima 1958., kasnije se s majkom preselila na Havaje, a zatim u Los Angeles. Počela se baviti manekenstvom kada je imala tri godine i ubrzo nakon toga dobila svoju prvu ulogu na televiziji, u medicinskoj drami Dr. Kildare.

Nakon što je odigrala ulogu Wednesday Addams, dobila je uloge u sitcomu The Pruitts of Southampton i špijunskoj drami The Girl from U.N.C.L.E. Zatim je igrala u seriji As the World Turns.

